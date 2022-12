Famosos mexicanos que ¿son argentinos?: de Ángela Aguilar a Thalía, las celebs más criticadas

Argentina entera estalló de alegría el pasado domingo cuando Gonzalo Montiel selló con un penalti la victoria de la selección americana ante Francia para llevarse la copa Mundial de Fútbol de Catar. Este partido fue calificado por muchos como el uno de los mejores en la historia del deporte rey. Por su puesto a los gauchos no solo los apoyaban sus compatriotas, muchos artistas mexicanos se sumaron y compartieron su sentimiento a través de sus redes sociales.

Sin embargo, mientras cuatro billones de personas veían la final de infarto, los detractores destilaron su veneno en el teclado y atacaron a las estrellas, a quienes calificaron de traidores y mucho más.

Ángela Aguilar, la “gringa” más odiada

Ángela Aguilar fue duramente criticada por ser “25% argentina”, aunque ella fue clara al publicar su preferencia para la final de la copa: “No te lo puedo explicar, porque no vas a entender”. A la intérprete de “Llorona” a insultaron.

“Qué esperaban de una familia completa que ni siquiera nació en México, ni Angela ,ni sus hermanos, ni Pepe nacieron aquí, todos son de USA”, “Que se vaya a cantarle a los argentinos a ver si la quieren”, “Ya no sé quién es más ridículo, si la hija o su papá”, “Se hizo Whitexican de golpe” y “Una morra que nació en Estados Unidos, que vive del género mexicano, pero que se siente argentina (..). Pero llega noviembre y sí es 100% mexicana”. Así lapidaron a la joven cantante en Instagram.

Tal fue la intensidad de los comentarios que su padre, el artista Pepe Aguilar tuvo que intervenir y poner en su lugar a más de un atrevido. Ángela es de ascendencia argentina por parte de su abuela materna.

Thalía, traicionera

Otra que también sintió el odio de los resentidos fue la cantante Thalía. Ella posteó dos fotos: en la primera lucía una camiseta albiceleste y en la segunda aparecía con Diego Maradona. Esto bastó para que la odiaran.

“¿Argentina le ha dado tanto a Thalía? ¡Cállese, mejor!”, “X eso as perdido seguidores Thalía. Yo era uno no respetas México, de aquí saliste”, “Si después de que hablaron mierda de los mexicanos ¿tú celebras?”, “No seas hipócrita sólo para ganar audiencia. Sé auténtica, no seas falsa. Yo era tu fan, era bye bye no soporto a gente así”, son tan solo algunos de los mensajes que recibió la cantante de “Arrasando”.

Checo Pérez desilusionó

Llevar el nombre de México a la Fórmula 1 dejó de tener valor para los compatriotas de Sergio “Checo” Pérez, quienes desde el domingo lo han insultado por apoyar a la selección argentina y rendirle tributo a Lionel Messi con dos fotos en su Instagram: una en la que aparece el astro tocando la Copa Mundial, y otra en la que los dos deportistas están juntos.

Así lo atacaron: “Algún defecto tenías que tener chequito. Ntp, nadie es perfecto”, “Vaya se me acaba de caer un grande” y “Ponte a manejar”.

La supuesta rivalidad entre Argentina y México se inició luego de que algunos hinchas suramericanos denigraron a los mexicanos cuando el boxeador azteca, Saúl ‘Canelo’ Álvarez acusó a Messi de limpiar el piso con la camiseta nacional.