¿William Levy contará todo? El actor llegó al límite y lanza polémico mensaje

William Levy sorprendió en las últimas horas con un polémico mensaje a través de sus historias en Instagram donde se mostró harto de los comentarios negativos que recibe a diario y quienes lo juzgan por sus decisiones, sin conocer su gran verdad.

El galán de telenovelas es uno de los hombres más codiciados del momento en el mundo del espectáculo por lo que cada uno de sus pasos son comentados, en especial su ruptura y presunta reconciliación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos y con quien lleva más de 15 años juntos.

El mensaje polémico de William Levy

Levy aseguró que ha aguantado mucho y soportado quedar siempre como el malo.

“He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo. A hacerme lucir como el malo. Hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta uno nunca va a hablar”, sostuvo.

De igual manera, dejó entrever que más temprano que tarde contará toda su verdad para acabar con las historias ficticias.

William Levy se desahogó en redes sociales. Foto: Instagram

“Por favor todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo. Uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver”, finalizó.

Hasta el momento se desconoce cual es el verdadero motivo que llevó al actor a escribir estas palabras, por lo que no se sabe si es con referencia su situación amorosa o por temas laborales.

Recordemos que el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ se ha dejado ver paseando con Elizabeth en España por lo que se desconoce si están juntos o no.

Otra de las polémicas que lo han envuelto en los últimos meses han sido las palabras de su compañera de trabajo Laura Londoño, con quien se mencionó que mantuvo una mala relación durante las grabaciones de la telenovela.

Sin embargo, la actriz colombiana se encargó de aclarar la situación en medio del revuelo que se generó.

“Agradecí enormemente además trabajar al lado de él, aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto”, dijo.