‘El Grinch’ se estrenó hace 22 años y así luce ahora el elenco: Cindy Lou te sorprenderá

Entre los muchos clásicos del cine navideño que regresan cada año con la temporada decembrina, sin duda, está El Grinch, la exitosa película de fantasía y comedia protagonizada por Jim Carrey.

Basada en el famoso cuento Cómo el Grinch robó la Navidad del Dr. Seuss, la producción se ambienta en el pueblo de los Quién, un lugar en donde todos preparan con ilusión la Navidad.

Todos menos el Grinch, un ser verde, peludo y amargado que odia las fiestas navideñas y decide que las va a boicotear, pero antes conocerá la solidaridad de la pequeña Cindy Lou Quién.

Cuando se estrenó en el año 2000, la cinta dirigida por Ron Howard logró clavarse en el corazón de todos, convirtiéndose en un éxito de taquilla y, eventualmente, un clásico moderno de Navidad.

Desde entonces, han pasado 22 años en los que mucho ha cambiado en los integrantes del elenco de este inolvidable proyecto que disfrutamos cada año durante las fiestas de diciembre.

El cambio del elenco de El Grinch a 22 años del estreno de la cinta

A continuación, te mostramos el antes y después de los actores de la película El Grinch a más de dos décadas desde su aterrizaje en las pantallas de todo el mundo:

Jim Carrey - El Grinch

El actor dio una de sus interpretaciones más memorables en la piel del Grinch, la malhumorada criatura que detesta la Navidad y los Quién de Villaquién tras una traumática experiencia.

En la actualidad, Carrey tiene 60 años de edad y anunció su retiro de la actuación este 2022. Sonic 2: La Película (2022) es el último gran proyecto cinematográfico en el que trabajó.

Jim Carrey en 'El Grinch' y en la actualidad | Imagine Entertainment / Universal Pictures / Twitter

Taylor Momsen - Cindy Lou Quién

Con apenas 7 años de edad, la actriz y cantante se grabó en la memoria de todos como la tierna Cindy Lou Quién, una inteligente niña que conoce la triste historia del Grinch y decide ayudarlo.

Actualmente, Momsen tiene 29 años, está alejada de la actuación desde 2011 y dedicada a su carrera musical como vocalista de su banda de hard rock y post-grunge The Pretty Reckles.

Taylor Momsen en 'El Grinch' y en la actualidad | Imagine Entertainment / Universal Pictures / Instagram

Jeffrey Tambor - Augustus May Quién

El talentoso intérprete marcó a las audiencias en la piel de Augustus May Quién, el alcalde arrogante y crítico de Villaquién, quien fue un bully en su infancia y el Grinch una de sus víctimas.

Ahora, Tambor tiene 78 años, está muy cambiado y no ha actuado en nada nuevo desde 2020. Sus últimos roles los tuvo en la cinta Magic Camp (2020) y la serie Sacrificios de familia (2003-2019).

Jeffrey Tambor en 'El Grinch' y en la actualidad | Imagine Entertainment / Universal Pictures / Instagram

Christine Baranski - Martha May Quiénvier

La actriz se ganó los aplausos del público encarnando a la guapa Martha May Quiénvier, el crush del Grinch y del alcalde May que, en secreto, corresponde los sentimientos del resentido antihéroe.

Al presente, la estrella tiene 70 años, luce mejor que nunca y sigue brillando en el medio artístico. Las series La batalla ejemplar (2017–2022) y La edad dorada (2022) son sus últimos proyectos.

Christine Baranski en 'El Grinch' y en la actualidad | Imagine Entertainment / Universal Pictures / Instagram

Bill Irwin - Lou Lou Quién

El famoso artista se encargó de darle vida a Lou Lou Quién, el alegre y un poco tonto padre de la pequeña Cindy, quien se desempeña como director de correos en Villaquién.

Hoy en día, Irwin tiene 72 años y sigue actuando. Sus más recientes actuaciones las tuvo en la cinta Spoiler Alert (2022) y la serie La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (2013-2022).

Bill Irwin en 'El Grinch' y en la actualidad | Imagine Entertainment / Universal Pictures / Instagram

Molly Shannon - Betty Lou Quién

La reconocida luminaria dejó su huella en los espectadores como Betty Lou Quién, la madre de Cindy y gran rival de Martha en una competición de iluminación de casas para Navidad.

En el presente, Shannon tiene 58 años y continúa destacando como actriz. El filme Spin Me Round (2022) y la serie I Love That for You (2022) son de las últimas producciones en las que ha actuado.