Carolina Jaume respondió a quienes dicen se realizó la manga gástrica: “Tuve una operación, pero para prevenir una enfermedad”

Carolina Jaume, ha dejado a más de uno sorprendido con su reciente cambio de imagen, la ex presentadora de televisión ha tenido una importante pérdida de peso, que no solo ha causado asombro entre sus seguidores, sino también la interrogante de ¿Cómo lo logró?

Uno de los rumores que más ha tomado fuerza en esta nueva y empoderada Carolina Jaume, ha sido el de la posibilidad de que la también actriz se hubiese realizado la operación de manga gástrica, un comentario que el ex rostro de Ecuavisa aseguró que ha recibido hasta de parte de sus más allegados, por lo que decidió hacer la aclaración.

“Hay mucha gente que me ha preguntado, incluso amistades y gente que conozco ¿Te hiciste la manga gástrica? ¿Por eso has perdido peso? Bueno, cuando te haces la manga gástrica, primero que es muy costoso, cuesta alrededor de 10 mil 12 mil dólares, dinero que no tengo y que lo usaría para otra cosa. Como pagar la escuela de mi hijo, comprarme un carro, cosas que realmente necesito, y si fuera por canje, ustedes no han visto todas las personas que se hacen manga gástrica por canje que tienen que estar haciendo menciones a cada momento, todos los días, cada historia, cosa que no ha sucedido”, inició diciendo en la historia compartida en su cuenta de Instagram.

Captura de Instagram de Carolina Jaume

Seguidamente, Carolina Jaume habló acerca de una operación que se realizó hace tan solo unos meses, que si bien destaca fue determinante en su pérdida de peso, no tienen nada que ver con la manga gástrica.

“Si tuve una operación en el mes octubre que fue bastante importante y determinante para mi pérdida de peso, ya que si involucra de una u otra manera mi sistema digestivo, estaba previniendo una enfermedad que mi papá padeció y que tenía solución y operación, aquí les voy a dejar mi diagnostico y lo que me hicieron para que acaben las especulaciones”, dijo, haciendo alusión a unos informes médicos que adjunto en su historia.

“Esa operación comprometía parte de mi esófago, tenia que comer delicado los 10 primeros días”, aclaró.