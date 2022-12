Cameron Diaz y otras famosas que demuestran que no debes conformarte con amores a medias

En el terreno de las relaciones, las famosas no son diferentes al resto de las mujeres en el mundo. Y es que, así como pueden vivir romances longevos, pueden llegar a aceptar amores a medias.

Entiéndanse estos como relaciones en donde ellas no tenían el primer lugar y se conformaron con menos de lo que merecían, recibiendo poco afecto, poco tiempo, poca atención y poco amor.

Sin darse cuenta, se olvidaron de su valor y se acostumbraron a esa vida excusando al otro por creer que hacía mucho para entregarles migajas, por el miedo a la soledad o la fobia al qué dirán.

No obstante, luego de pasar mucho tiempo recibiendo retazos, un día despertaron y recordaron que son invaluables y eran merecedoras de algo completo, comprometido, constante y sincero.

Una relación en donde les den el valor, respeto, cariño y apoyo total. A partir de entonces, con el aprendizaje de esa relación, dejaron de conformarse con amores a medias y nos dieron lecciones.

5 famosas que nos enseñaron a no conformarnos con amores a medias

A continuación, te presentamos a 6 famosas que decidieron no resignarse con amores y medias y encontraron lo que tanto anhelaban, demostrando que lo mejor llega cuando no nos conformarnos.

Cameron Diaz

La actriz tuvo relaciones con varios artistas, como Justin Timberlake, hasta que decidió que quería mantener primero una relación con ella y alejarse de las trampas en las que había caído antes.

“Esta es la cuestión: cometes el mismo error una y otra vez hasta que aprendes la lección”, señaló sobre sus exparejas en una entrevista a la revista Cosmopolitan.

“Nosotras, las chicas, a veces hacemos lo que elegimos a la misma persona una y otra vez: se ven y parecen diferentes, pero en el fondo, son iguales. Y eso depende de nosotras”, apuntó.

Luego de un tiempo, en su cuarta década de vida, el destino la cruzó su alma gemela en 2014: el cantante Benji Madden. Aunque antes no soñaba casarse, caminaron al altar un año después.

Sobre su marido, la estrella dijo que olvidó todas sus pasadas relaciones. “Sabes, nada importa ahora que tengo a mi esposo”, expresó sobre el también padre de su hija, Raddix, a Andy Cohen.

“Ni siquiera recuerdo nada de eso. Todo eso es como, esa es la cosa, así es como sé que él es mi esposo... Nadie se compara. Todo lo demás simplemente se lava y se escurre”, explicó.

“Te das cuenta como, ‘Oh, esto es lo que es la cosa real. Esto es lo que es el amor real. Esto es lo que es el compromiso y la devoción reales. Esta es la persona con la que construyes tu vida”, dijo.

Paris Hilton

La empresaria estuvo a punto de llegar varias veces al altar con diferentes parejas hasta que decidió abrazar la soltería y contempló la idea de convertirse en madre sin una pareja a su lado.

Sin embargo, cuando decidió esto, se reencontró con su amigo Carter Reum en una cena en 2019. Ambos se conocían desde hacía más de 15 años, pero fue entonces que saltaron las chispas.

Desde entonces, no se separaron. En noviembre de 2021, la empresaria y emprendedor se comprometieron y casaron en una fastuosa boda. Ahora, buscan convertirse en papás.

“Siempre quise lo que mi mamá y mi papá tienen. Son los mejores amigos, él es tan leal. Siempre estuve buscando eso, pero estaba buscando en los lugares equivocados”, dijo en entrevista a People.

“Siento que Carter y yo somos piezas de un rompecabezas que se conectan. Nunca pensé que conocería a un hombre como él, que me ama por Paris y no por Paris Hilton. Va a ser el mejor esposo, y el mejor padre”, expresó al medio en otra plática.

Maribel Guardia

En 1992, la cantante se casó con el cantante Joan Sebastian; sin embargo, decidió terminar su matrimonio tras enterarse de su infidelidad con una compañera de trabajo de ambos en 1995.

“Fue como un momento de recapacitar que yo no podía seguir con una relación así, que me siguiera lastimando. En ese momento, no (pensé en darle una segunda oportunidad) porque uno debe saber cuándo sí y cuándo no y hay quienes no va a cambiar y mi Joan no iba a cambiar”, dijo en Faisy Nights sobre aquel doloroso evento de su vida.

Luego de este sufrimiento, Guardia se enfocó en ella y su carrera hasta que encontró un amor completo en el abogado Marco Chacón en 1998. No obstante, no se casaron sino hasta 2011.

“Yo soy tan feliz con mi marido. Estoy tan contenta casada, y llevo 24 años, soy muy feliz. Y tal vez no sé si es para toda la vida, porque nada es para toda la vida”, dijo en Despierta América.

“Siento que cada día lo quiero más. Obviamente nos peleamos, pero nunca nos peleamos a llegar a faltarnos al respeto. No soy de carácter fuerte, soy de las que se enoja y luego ya no te habla, tengo mi manera rarita”, apuntó.

Adamari López

La actriz y el bailarín Toni Costa parecían la pareja perfecta y por la que muchos creían en el amor. No obstante, tras una década de relación, años comprometidos y una hija, se separaron en 2021.

Al respecto, la estrella no quiso entrar en detalles, pero dejó claro que lo hizo por amor propio. “Yo tomé una decisión (...) muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública”, dijo en el programa Noches de Luz.

“Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, expresó. “Me separé enamorada, yo veía mi vida con el papá de mi hija”.

En otra charla a People, explicó: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, apuntó. Desde entonces, se ha dedicado a ella, su carrera y su hija.

Kourtney Kardashian

Luego de nueve años de relación y tres hijos juntos, Kourtney Kardashian decidió terminar su intermitente relación con Scott Disick. La ruptura se dio luego de que surgieran fotos de él coqueteando con la estilista Chloe Bartoli en Francia

“Estoy literalmente al borde de un colapso mental”, dijo la socialite en un episodio de Keeping Up With the Kardashians. “No puedo creer que aquí es donde está mi vida en este momento. He trabajado tan duro para mantener a esta familia unida, solo me entristece por los niños”.

“Él no está siendo una buena pareja para mí. Nunca podría confiar en él, depender de él para una sola cosa y no quiero mostrarles a mis hijos que eso está bien. Amo a Scott, pero he estado lidiando con esto por tanto tiempo, definitivamente no es bueno para mí. En este punto, realmente solo estoy tratando de concentrarme en mí y en los niños y convertirlos en la prioridad”, expresó.

Tras esto, la empresaria se enfocó en ella y no volvió más con Disick. En 2021, comenzó a salir con Travis Barker, con quien se casó este 2022. Kardashian no pensó que se casaría nunca. Ahora, está feliz con el amor completo que encontró en el baterista, a quien llamó “el esposo de sus sueños”.