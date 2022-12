Alejandra Guzmán se recupera de otra cirugía para retirar la acumulación de polímeros de su organismo

Alejandra Guzmán tuvo que ser internada de emergencia en el hospital tras presentar malestares en una pierna, confirmó su equipo de trabajo.

Según se informó, la cantante fue sometida a una nueva intervención por acumulación de polímeros, lo cual es consecuencia de la cirugía de aumento de glúteos que tuvo en 2009.

Fue la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, quien dio a conocer en el programa “Sale el Sol” que la intérprete de “Reina de corazones” comenzó a presentar los mismos síntomas que se presetan por dichos polímeros.

“Ella ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empiezan a dar temperaturas altas, el signo de que otra vez se acumuló polímero y esta ocasión fue en una de las piernas”, dijo Alvarado.

La reportera también reveló que ya había sido dada de alta y que estaba recuperándose.

La cantante, por su parte, publicó una imagen en la que aparece viendo el atarceder.

“GRACIAS a la vida …. Por una exitosa gran cicatriz ! Soy guerrera afortunada y bendecida”, escribió.

El calvario que ha vivido Alejandra Guzmán tras un aumento de glúteos

La cantante se ha sincerado en varias ocasiones sobre los problemas de salud que ha presentado desde aquella intervención estética mal realizada en 2009.

En abril de ese año, Alejandra acudió con la cosmetóloga Valentina de Albornoz, quien era muy reconocida entre los famosos, para aumentar el tamaño de sus glúteos.

La “especialista” le inyectó entre la subdermis y el músculo una sustancia llamada metil metacrilato. Para octubre, la cantante acudió al Hospital Ángeles Interlomas para ser atendida por un dolor intenso ya que la sustancia se había encarnado en el músculo.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir en la noche como una fiebre espantosa. Se necrosa la piel, se pone negra, dura como una piedra”, reveló en una entrevista con Yordi Rosado.

El estado de salud de “La Guzmán” era tan grave que tuvo que firmar consentimientos para que médicos intentaran salvarle la vida con procesos experimentales. Algunos incluso la daban por muerta, pero lograron extraerle un porcentaje de la sustancia de los glúteos y el coxis.

Desde entonces, la cantante ha sido intervenida más de 40 veces para seguir retirándole los restos de la sustancia que siguen causándole malestares. Según reveló en la misma entrevista, durante diez años de intervenciones ha tenido altibajos y que incluso, en algunos momentos perdió las ganas de vivir.

Además del dolor que le provoca la sustancia, Alejandra ha tenido varios accidentes e intervenciones.

En 2013, tuvo que ser sometida a una operación en la que le pusieron una prótesis de cadera debido al desgaste de sus huesos. Mientras, en 2016, pasó por el quirófano por otra prótesis de cadera.