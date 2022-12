¡Hermoso! Perrito viaja en bus de transporte público cargado por su dueña

Cada día los perritos son cada vez más parte de nosotros y se evidencia aún más por publicaciones en redes sociales en las que los peluditos son los protagonistas. Esta vez, un pequeño canino en Otavalo se ha robado los ‘likes’ en Twitter.

El perro apareció cargado de espaldas por su dueña, al viajar en un bus de transporte público en dicha ciudad de la provincia de Imbabura.

Estaba con su pechera, lengua afuera y con sus ojos brillosos. Visiblemente feliz el perrito. Estaba sujetado a la espalda de la mujer con un rebozo. Se lo ve calmado y como si estuviese acostumbrado a ello.

Definitivamente se llevó las miradas en el bus y obviamente en Twitter.

Perrito viaja en bus de transporte público cargado por su dueña (Twitter)

En el transporte público, cada vez se ve que los conductores no se hacen problema en dejar subir a estos especiales pasajeros. Aunque algunos no les agrada y no permiten, otros hasta les dejan en una parada de bus al entender el lenguaje corporal del can.