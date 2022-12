Ellas son las madres de los hijos de Adal Ramones

El conductor del programa Don´t no lo hagas está más feliz que nunca, puesto que anunció que nuevamente se convertirá en padre y recibe la noticia con la misma ilusión como lo hizo cuando supo que se estrenaría en la paternidad, en el 2000.

Adal tienes tres hijos: una chica y dos varoncitos, y ha demostrado ser un padre ejemplar, que se preocupa por el bienestar de ellos, por lo que organiza su tiempo para dedicarle momentos de calidad pese a tener una agenda de trabajo complicada.

“El amor se multiplica… Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Buenvenid@ … te estamos esperando♥️Te puedo asegurar que llegarás con una GRAN MAMÁ! Y yo siempre intentando partirme en mil”.

Ramones confesó en una de sus publicaciones de Instagram que desde los 15 años soñaba con ser padre, mientras que sus amigos pensaban en parejas y deportes, él solo se preguntaba si podría ser un buen padre. También afirmó que su más ferviente deseo es que sus hijos tengan “hambre de ser felices ante todas las adversidades”.

También ha confesado que le “gustaría dividirme en tres o más, me parto en piezas para poderles cumplir y aún así no puedo… No pido muchos años de vida, solo unos más, para verlos crecer y ser testigo de que viven con muchos momentos más de felicidad que de tristeza”, según un mensaje que dejó en la popular red social.

Pero ¿a quiénes escogió para que fueran las madres de sus hijos? Karla de la Mora es la última mujer que llegó a su vida, mientras que Gabriela Valencia se casó la primera vez y le dio sus dos primeros hijos.

Karla de la Mora

El amor entre Karla de al Mora y Adal nació en un aeropuerto, cuando ella lo confundió con el actor Eugenio Derbez en el 2013. Él le pidió su número de teléfono, por lo que la llamó dos meses después cuando se separó de su primera esposa. Desde entonces el romance se mantiene más vivo que nunca pese a que entre ellos hay una diferencia de 23 años: ella con 38 años y él con 61.

Se casaron en 2017 y un año más tarde le anunció que sería padre de un niño, a quien llamaron Cristóbal y hoy tiene tres añitos. Ahora, Karla lo hará papá otra vez. noticia que lo tiene muy contento y que compartió con todos.

El amor entre ellos ha sido mágico y muy respetuoso. Él no pierde tiempo para expresarle cada vez que puede cuánto la ama : “GRACIAS Güera hermosa, han sido unos increíbles 10 años de conocernos y empezar un noviazgo divertido para convertirse en un matrimonio lleno de cosas buenas. Se han multiplicado las bendiciones al por mayor y la risa; la platica y la construcción de sueños que se realizan no han faltado.

La relación entre Karla y sus dos hijastros es muy armoniosa y equilibrada.

Gabriela Valencia

Fueron 15 años de matrimonio los que vivieron Adal y su primera esposa Gabriela Valencia. Se separaron en el 2013, pero tuvieron dos hijos: Paola y Diego, de 21 años y 12 años, respectivamente. La relación entre Ramones y su expareja ha sido muy sana y cordial. Así lo dejó ver en un comentario que publicó en un post que hizo Paola sobre su madre.

“Es la mejor mamá que pudiste elegir. Felicidades para ambas por ese amor tan grande y verdadero”, decía el mensaje.