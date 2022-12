“Avatar 2″: una extraña ‘depresión’ invade a los espectadores tras terminar de ver la cinta

Cuando Avatar llegó a los cines por primera vez en 2009, el público estaba realmente impresionado por la magnitud de los efectos especiales. Más que una película de ciencia ficción, era todo un espectáculo que James Cameron convirtió en un fenómeno, transportando a los espectadores al colorido mundo alienígena de Pandora.

La cinta se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos sin embargo se reportó que muchas personas estaban experimentando “depresión y pensamientos suicidas” al salir del cine.

Este sombrío sentimiento pudo deberse a que en la vida real, todo se veía demasiado gris en comparación a los coloridos paisajes de la tierra fantástica Na’vi. Asimimos, la cotidianidad de los seres humanos se sentía aburrida y restrictiva.

“La película fue tan hermosa y mostró algo que no tenemos aquí en la Tierra. Creo que la gente vio que podríamos estar viviendo en un mundo completamente diferente y eso los deprimió”. “Es tan difícil que no puedo obligarme a pensar que es solo una película, y superarlo, que vivir como los Na’vi nunca sucederá. Creo que necesito una película de rebote”, se leía en redes sociales en 2010.

Ahora la historia podría repetirse con la segunda parte, titulada Avatar: The Way of Water, que llega 13 años después, corregida y aumentada.

El fenómeno fue bautizado como “depresión post-’Avatar’” entre la comunidad de fans.

Eso sí, la gente ahora está más acostumbrada a los efectos visuales de alta calidad y al 3D que en aquel entonces. Así que si bien Avatar: The Way of Water es una experiencia inmersiva, los espectadores están tendrán una experiencia más divertida y positiva, en lugar de un desencadenante de la depresión.

Los actores también experimentaron cosas que jamás habían experimentado en otra producción. Zoe Saldaña, quien interpreta a Neytiri interactuó con entornos inexistentes durante su casting, por lo que se entrenó en danza para conseguir los movimientos tan fluidos del personaje.

La secuela de Avatar retoma la historia una década después del original, con Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) criando a la familia que formaron en Pandora. Pero su paz y tranquilidad se apaga cuando una amenaza regresa para poner en peligro su forma de vida. La cinta también cuenta con la participación de Sigourney Weaver y Kate Winslet.

Sin importar la advertencia sobre las tres horas de duración, hasta ahora, las críticas han sido positivas.