“¿Ya descongelaron a Itatí Cantoral?”, con memes recuerdan el día que la actriz le cantó a la Guadalupana

Cada 12 de diciembre, día que se celebra a la Virgen de Guadalupe en México, las redes sociales hacen tendencia a Itatí Cantoral, debido que en 2016 la actriz se vio envuelta en la polémica después de haber participado en Las Mañanitas que año con año se le cantan a la Guadalupana.

Itatí Cantoral interpretando a “Soraya Montenegro”

La actriz que saltó a la fama internacional por darle vida a Soraya Montenegro en María la del barrio, le cantó a la Virgen de Guadalupe de una forma muy peculiar. Esta situación generó burlas y varios memes en redes sociales, y aunque pasen los años el momento no pasa desapercibido.

En ese momento, se especuló que Itatí Cantoral se encontraba bajo los influjos del alcohol, debido a que desafinó e hizo algunos gestos con el rostro. Recordemos que este evento se televisa desde 1951, por lo que varias celebridades han ido a cantar a la Basílica de Guadalupe.

Debido a esta interpretación, en redes sociales la cantante es recordada año con años con mensajes como: “¿Ya descongelaron a Itati Cantoral?”, o “Ningunas mañanitas a la Virgen de Guadalupe van a superar las mañanitas poseídas y aguardientosas de Itatí Cantoral”; entre otros comentarios y memes.

Hubo #Temblor porque hasta la tierra se sacude de pensar que hoy se vienen las mañanitas de Itatí Cantoral a la virgen de Guadalupe…



pic.twitter.com/q2fZa0NO69 — Pepe Panda (@pepepanda) December 11, 2022

Los que viajaron de otros estados para ver a Bad Bunny en el Estadio Azteca y no pudieron entrar, pueden aprovechar para ir a la Basílica de Guadalupe a ver a Itatí Cantoral cantar ¡LA GUADALUPANA!, es gratis. pic.twitter.com/ofZgTYyWiF — Twink de la Tercera Edad (@DrMemuelas) December 11, 2022

La Virgen de Guadalupe después de escuchar la interpretación de La Guadalupana de Itatí Cantoral: pic.twitter.com/u897PzxMwE — Emi Anaya (@emilianoanayar) December 11, 2022

Mañana es el día de Itatí Cantoral! — roquefort (@Dunxx_nay) December 11, 2022

Ningunas “mañanitas” a la Virgen de Guadalupe van a superar las mañanitas poseídas y aguardientosas de Itatí Cantoral. — EMO ALUCÍN (@La_Endemoniada) December 11, 2022

¿Ya descongelaron a Itati Cantoral? — Pau (@PauDea) December 11, 2022

Ya son vísperas del 12 de diciembre y ya es hora de descongelar a Itatí Cantoral para que cante a "La Guadalupana". ¡Que no se pierdan las tradiciones! 😊🙏 pic.twitter.com/if7GyPYtRq — Jorge Guzmán Mtz (@JorgeGuzmanMtz) December 11, 2022

¿Qué dijo Itatí Cantoral sobre esta polémica?

En ese momento la actriz reveló que los comentarios no le molestaron, sin embargo en el reality show Divina comida de HBO, donde participó junto a Faisy, Rafa Márquez y Emmanuel, la actriz admitió que pensó la grabación no se transmitiría. Según explicó, ella se dio cuenta de sus errores vocales y aunque pidió una segunda oportunidad, los organizadores le dijeron que no se preocupara.

“Yo ni lo ensayé ni nada. Pero como había tantos. Yo dije ´me lo van a quitar´. Total que pasó una vez, lo hice muy mal y me dijeron ´ya muchas gracias´”, explicó. Además detalló que le dijeron que no se preocupara, pero finalmente reconoció que lo que más le afectó fue que le dijeran se había pasado de copas.