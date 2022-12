¡Qué ignorante!: Vanessa Guzmán pone en su lugar a hater que la acusa de usar esteroides

La transformación física de la actriz Vanessa Guzmán ha sido aplaudida por muchos y odia por otros. Ella le dio un cambio rotundo a su vida como una salida de escape a los tormentos que no la dejan dormir. Entonces, encontró en el fisicoculturismo una forma de sentirse plena, feliz y sobre, soto aceptó su cuerpo.

Ella contó que sufrió grandes problemas de trastornos alimenticios por querer encontrar un “cuerpo perfecto”: “Yo lo he aceptado públicamente, porque esto se mencionó hace muchos años, lo vuelvo a compartir contigo, yo sufrí de trastornos alimenticios, pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que a mí no me lo impusieron”, le expresó la estrella de televisión a Mara Patricia Castañeda en una entrevista ofrecida años atrás.

“Tuve un retiro forzoso que me llevó a romper lazos, me dediqué ese tiempo a mí. Cada músculo, cada algo que he desarrollado a través del ejercicio representa una lágrima, con eso te digo todo”, dijo al exreina de belleza al programa Ventaneando en el 2021.

Ella es ejemplo de constancia, disciplina y valentía, y desde el 2020 entrena arduamente, lo que la llevó a conquistar tres medallas en su primer concurso. Un triunfo que celebró en sus redes sociales, donde fue atacada.

Recientemente anunció que se unió a un nuevo equipo de trabajo y mostró imágenes de todo lo que ha evolucionad. Recibió cientos de halagos de sus seguidores quienes admiran su motivación y el ímpetu que muestra, pero otros no tardaron en criticarla y, peor aún, poner en duda todo el esfuerzo que ha hecho para conseguir su meta.

“Constancia, disciplina y mucho esteroides 😂🤦‍♀️ hasta sus rasgos faciales cambiaron. (...) cuando las personas utilizan esteroides se nota no solo por los rasgos de la cara. Pero todo aquél que los utiliza se ofenden cuando se los dicen”, fue el comentario que detonó a la atleta, quien también le dejó un mensaje muy contundente:

“Que ignorante eres , con todo respeto, una depletación, a cualquiera le cambia los rasgos !!! No hables por hablar”. La depletación es un proceso muy estricto que realizan los fisicoculturistas para eliminar toda la grasa primero, y luego el agua del cuerpo. Esto hará que el músculo se adquiera a la piel y conseguir que los músculos se definan.

Vanessa en esta nueva etapa se ha mostrado aún más segura de ella, por eso no teme confrontar a quienes solo llegan a la caja de comentarios de Instagram para destruirle su autoestima.