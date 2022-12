Gabriel Soto explota contra sus seguidores: “Me acusan de cosas que yo no digo”

No aguantó más. Este miércoles 7 de diciembre, el actor Gabriel Soto drenó en su cuenta de Instagram todo lo que siente cada día al ser señalado por sus seguidores, quienes además le exigen explicaciones de su vida privada como si por ser artista tuvieran el derecho de saber todo sobre él.

Actualmente, el protagonista de “Mi camino es amarte” está, presuntamente, enfrentando una crisis amorosa con su pareja, la actriz Irina Baeva, con quien tiene tres años de noviazgo y se comprometió en matrimonio el año pasado. La boda ha sido aplazada en tres oportunidades, lo que ha desatado las especulaciones sobre su ruptura, pero que no se materializa porque tienen un contrato con una marca de calzado.

Soto compartió la imagen de una fábula con una moraleja bien clara: “Hagas lo que hagas, siempre te criticarán”. Esta la acompañó con un certero mensaje: “Quiero dejar muy claro que yo a mis seguidores los quiero, respeto, agradezco siempre su buena vibra… Y siempre que exista buena vibra y respeto al comentar, de mi recibirán lo mejor”.

Continuó: “Pero eso no significa que también sea mi obligación tolerar exigencias y reclamos absurdos de gente que solo busca criticar cualquier cosa que yo haga o publique y peor aún, que al no entender lo que leen, me acusan de cosas que yo no digo. Gracias a todos aquellos que brindan buena vibra y comentarios positivos sin intentar sacar de contexto para hacer de todo algo negativo. Todo mi trabajo y cariño es POR Y PARA USTEDES”.

El actor recibió el apoyo de sus compañeros de reparto de la telenovela que graba actualmente, pero limitó sus comentarios, como lo ha hecho en todas las imágenes de su perfil desde mediados de año, medida que extendió al resto de sus publicaciones.

Tanto él como Irina han sido asediados por la prensa y los seguidores, quienes constantemente les preguntan sobre su relación y su boda. Ellos han desmentido una y otra vez el fin de la relación, y alegan que el distanciamiento se debe a que ambos están enfocados en sus proyectos.

Él está personificando a Memo, el papel protagónico del nuevo drama de TelevisaUnivision, mientras que ella aprovechó para visitar a sus familiares en Rusia y luego modelar en Catar. A ambos se le vio por primera vez juntos, desde mayo de 2002, en el programa de Adrián Uribe, De noche y sin sueño.

También ella fue consultada sobre los dos vestidos de novia que le estaba haciendo la empresa Pronovias para su casamiento, pero negó rotundamente que hubiera dicho que adquirió los traje y se negó a hablar de la relación.

Baeva también se presentó sola a la gala de la revista GQ el pasado 23 de noviembre y excusó que Gabriel no había asistido porque estaba trabajando.