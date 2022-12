¿Inspirada en Morticia? Catherine Zeta-Jones usa vestido ceñido de transparencias y lentejuelas

Este año fue muy bueno para Catherine Zeta-Jones si de trabajo se trata, pues, apenas sale de un proyecto y ya comenzó otro, fue hace poco que la actriz robó el aliento con su personaje de ‘Morticia’ en ‘Merlina’ de Tim Burton, sumándose a la enorme familia Addams, junto a Anjelica Houston, su antecesora y otras actrices que dieron vida a tan icónico personaje.

Catherine Zeta-Jones participará en nueva serie de Disney Plus

The National Treasure: Edge of Story, será la nueva serie donde el público podrá disfrutar una vez más del talento de Zeta-Jones, esta vez como ‘Billie Pearce’. La historia de esta serie de Disney Plus girará en torno a ‘Jesse’ una chica que se adentra en un mundo de aventura donde tendrá que desvelar la verdad sobre el pasado y rescatar un tesoro panamericano perdido.

Esta serie será una versión actualizada de ‘La Leyenda del Tesoro Perdido’ que alguna vez fue protagonizada por el actor Nicholas Cage. De hecho, la propia actriz mostró su entusiasmo por participar en esta franquicia: “Yo también soy un poco cazador de tesoros. No podía esperar para sumergirme en la acción y el misterio con esta nueva toma fresca”.

El look de Catherine Zeta-Jones, que retoma inspiración de su personaje como Morticia Addams

Para la premiere de esta nueva serie, donde participará la actriz de Reino Unido, utilizó un vestido que recuerda al personaje que ya nos había regalado en ‘Wednesday’, pues reafirmó su estilo gótico con un look de transparencias de Ellie Saab que la hacían brillar en modo dark. De hecho, también aprovechó el momento para posar junto a su hijo Dylan Michael Douglas.

El atuendo contenía un vestido largo con algunas transparencias al estilo Mugler, hechas por líneas que recorrían todo su cuerpo, por debajo de la prenda utilizó un body negro que hacía parecer que en realidad se trataba de una especie de pantalón, a su vez, tiras caían sobre sus hombreras.

El vestido tiene apliques de lentejuelas moradas que solo se complementaban del body negro de la actriz. Para su maquillaje utilizó labios en tono nude y sombras moradas para su look.

Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y el despunte del look gótico

La presencia de Catherine Zeta-Jones en ‘Merlina’, fue bastante acertada y aunque fueron pocos momentos en los que pudimos verla dentro de la serie, pues estuvo más enfocada en las aventuras de su protagonista, para encontrar al asesino que acechaba en la ‘Academia Nevermore’, es inevitable no percibir la presencia que tuvo a la hora de convertirse en ‘Morticia Addams’.

Aunque sí se dividieron las opiniones, es innegable el porte que tuvo para enfundarse en el personaje de una mujer tan oscura como Morticia Addams, que logró capturar esa esencia de poder y sensualidad.