Tras criticar a Jorge Salinas por no comprar juguetes, él se luce con fiesta para sus hijos

Los actores, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, son los padres de los mellizos, Máxima y León, quienes el pasado 3 de diciembre cumplieron 7 años y lo celebraron a lo grande.

En la asombrosa fiesta hubo dos grandes pasteles, digno de una princesa como Máxima y de un superhéroe como León, además de pintas caritas, decoración en globos, juegos infantiles, helados y demás golosinas.

Por el post publicado en la cuenta fans de Instagram @teamsalinasalvarez la celebración fue realizada en un parque donde los pequeños y también los adultos disfrutaron del momento.

Salinas y Álvarez se grabaron muy felices y compartiendo un helado y al fondo sus pequeños corriendo con sus amigos.

Extremistas con los mellizos

Pero para muchos suele ser muy extraño una celebración tan fastuosa, cuando se ha considerado a Jorge y Elizabeth “extremistas” en la crianza de sus mellizos.

Ambos son partidarios de que sus hijos sean recompensados por realizar sus tareas domésticas para enseñarles el valor del dinero, pues no les compran juguetes y tampoco les permiten ver las telenovelas donde ambos trabajan, pues no quieren que ellos los vean como estrellas de televisión.

En una entrevista realizada por Univisión, Álvarez confesó que sus hijos trabajan en casa y se ganan las cosas con esfuerzo.

“Sabes que ayer estaba lavando los trastes y les pago. Lavan el coche, lavan los trastes, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan las cosas. Porque mamá no compra juguetes, yo cero compro juguetes. Saben que mamá y papá no compran juguetes”, dijo una de las protagonistas de La Herencia.

No ven a sus papas en la televisión

También aseguró que los niños no ven las producciones televisivas donde ella y Salinas participan, pues quieren que los vean como sus padres y no como estrellas de la televisión.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”.

Lo cierto es que estas declaraciones suelen ser muy extrañas al ver cada 3 de diciembre las celebraciones de cumpleaños que estos actores realizan a sus hijos, a todo