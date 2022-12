Productor de Piratas del Caribe aclara el futuro de la nueva cinta ¿y Johnny Depp?

Hace unas semanas, un informe del diario The Sun aseguró que después de toda la polémica con Disney, Johnny Depp volvería a las películas de Piratas del Caribe, a cinco años de la última entrega.

The Sun dijo: “El actor volverá a interpretar al famoso personaje Capitán Jack Sparrow, y el rodaje comenzará a principios de febrero de 2023 en un lugar secreto del Reino Unido. El proyecto, que actualmente se llama ‘A Day at the Sea’, todavía está en sus primeras etapas, y aún no se ha elegido un director “.

Durante meses se habló de la posibilidad de hacer una nueva parte con Margot Robbie como protagonista en lugar de Johnny Depp pero luego de que este ganara el juicio contra Amber Heard, resurgió la posibilidad de tenerlo de vuelta.

Ahora, uno de los productores de la franquicia ha aclarado el futuro de la saga y de ambos actores.

Para recapitular, en 2018, Depp fue despedido de la franquicia de Disney tras verse envuelto en un escándalo con su ex esposa Amber Heard que lo acusó de violencia doméstica. En aquel entonces, los ejecutivos se escudaron en que el motivo de su despido era que querían refrescar la imagen de las nuevas películas que salieran sin embargo, ante los fans fue claro que tuvo que ver con la mala imagen que el caso de Depp podría darles.

Jack Sparrow Giphy

Tras ganar el juicio, Depp aseguró que por nada en el mundo aceptaría volver a la franquicia.

Por su parte, Margot Robbie señaló que no había planes en marcha para trabajar en una nueva entrega.

“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por mujeres, no totalmente dirigida por mujeres, sino solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial”. pero supongo que no quieren hacerlo’”, dijo la actriz.

Aunque se ha confirmado que el proyecto ha encallado, el productor Jerry Bruckheimer, considera que dicha nueva cinta sería un reboot, que la idea de que sea liderada por mujeres es genial y que zarpará en algún momento en el futuro.

Anunciada por primera vez como en producción en junio de 2020, se dijo que se quería contar una historia completamente nueva que no tuviera ninguna relación con la serie original o su icónico protagonista, Jack Sparrow de Johnny Depp.

Los detalles sobre el desarrollo del proyecto se mantuvieron en secreto, pero lo poco que se sabe es que, como lo detalló previamente su estrella Margot Robbie, la película habría presentado “mucho poder femenino”.