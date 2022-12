John Travolta y las mujeres que les ha arrebatado el cáncer

A pesar de su fama y el reconocimiento que ha alcanzado a nivel mundial, John Travolta, no se ha salvado de las desdichas en su vida y le ha tenido que hacer frente a distintas desgracias. El eterno galán de Hollywood ha visto como el cáncer le ha arrebatado la vida a sus grandes amores.

Travolta ha visto la muerte tocar su puerta y este 2022 le tocó despedir a dos de sus grandes compañeras, por lo que mostró todo su pesar.

Los amores que el cáncer le ha arrebatado a John Travolta

Su primer amor

Con tan solo 20 años y en a punto de alcanzar su gran fama en las pantallas, el famoso perdió a su primer gran amor a causa del cáncer.

Se trataba de Diana Hyland, una actriz que conoció durante la película The Plastic Bubbley aunque ella era 18 años mayor que él, se enamoró perdidamente.

“Nunca había estado tan enamorado en mi vida... Pensaba que me había enamorado antes, pero no. Desde el momento en el que la conocí, me sentí atraído hacia ella. Éramos como dos maniacos conversando todo el tiempo en el set de Bubble y después de un mes, surgió el romance”, explicó Travolta en una entrevista de 1977.

Sin embargo, su historia de amor duró apenas dos meses, pues dos años antes de conocerlo, Diana se enteró que padecía de cáncer de seno, por lo que se sometió a una mastectomía.

El cáncer regresó mientras Travolta rodaba la cinta Fiebre de sábado y no dudó en acompañarla. El actor asegura que sintió como “se le fue el aliento” por lo que “fueron las diez semanas más duras de mi vida”.

También puedes leer: La hija de John Travolta tiene 22 años y es idéntica a él: fotos que muestran su parecido

Ve apagar la luz de su esposa

Tras superar la muerte de Diana, John rehízo su vida y años después se casó con Kelly Preston, con quien estuvo casado por 28 años hasta que el cáncer la arrebató de su lado.

“Es con el corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de mama. Peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que perdón por adelantado si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT”, dijo en su cuenta de Instagram.

La lucha de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John, su gran compañera en la recordada cinta Vaselina le dio otro duro golpe a John tras perder su larga batalla con el cáncer este 2022. La enfermedad le había sido diagnosticada en 1992 y a pesar de haberlo derrotado en varias oportunidades, se volvió recurrente en su cuerpo.

“Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te amo mucho. Te veremos en el futuro y todos seremos juntos de nuevo. ¡Tuya desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, escribió sobre su amiga.

La triste muerte de Kirstie Alley

Ahora una vez más, el artista ve apagar la vida de una amiga, como lo fue Kirstie con quien protagonizo cintas como ‘Mira Quién Habla’.

Aunque ambos no tuvieron un romance en 2018 la actriz reveló que casi se escapa con Travolta y que aun lo amaba. En 2013 le dijo al reconocido locutor estadounidense Howard Stern, que nunca sintió por nadie lo que sentía por él.

Sin embargo, al estar casada nunca con Parker Stevenson su romance nunca se pudo dar.

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”, despidió Travolta a Alley.