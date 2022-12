Violeta Isfel renuncia a la maternidad y así sufrió para intentar tener un segundo hijo

Violeta Isfel ha dado lecciones de madre al criar a su hijo siendo soltera y sacarlo adelante con su esfuerzo. A sus 17 años la maternidad le cambió la vida tras la polémica relación que mantenía con Rommel Ramírez, quien la sometió a distintos maltratos. Sin embargo, esto no fue motivo para frenarse, sino por lo contrario superarse.

Ahora la actriz encontró finalmente el amor y llegó al altar con su pareja Raúl Bernal, con quien deseaba tener un hijo, pero el destino los golpeó y ahora ven truncado su deseo.

Violeta Isfel y su razón para no volver a ser madre

Aunque Isfel tenía la ilusión de volver a ser madre, fue el mismo tratamiento hormonal, para quedar embarazada el que la llevó a renunciar, pues quedó hundida en una fuerte depresión.

“Como lo dije ese día de mi boda, mi esposo y yo ya no estamos interesados en ser papás, eso ya no va a pasar. Borren esa conversación o esa pregunta de sus listas, ya no vamos a ser papás, el tratamiento que viví para poder ser mamá fue tan rudo que me llevó a una depresión”, dijo.

La pareja decidió gozar a plenitud su matrimonio y enfocarse en los hijos que tienen, frutos de sus ex parejas.

“Ya decimos que preferimos disfrutarnos como esposos y preferimos disfrutar a nuestros hijos actuales. Su hijo está entrando a la pubertad, lo necesita muchísimo y él mío está aprendiendo a ser un adulto y también me necesita muchísimo. Nos estamos enfocando justamente a crecer personalmente, a crecer como pareja y a seguir enriqueciendo a nuestra familia a nivel emocional y personal y de todas estas formas, no queremos volver ser papás”, sentenció.

Ante la posibilidad de llegar a adoptar, la artista fue tajante.

“Ahora que estamos pagando la universidad, sabemos justamente lo que viene con el suyo, entonces no, no mi vida, sí están bien caros... No hay necesidad”, dijo entre risas.