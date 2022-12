La inspiración real detrás de ‘El baile de las luciérnagas’: así nació la historia de la serie

Tras más de un año de espera, El baile de las luciérnagas al fin está de regreso en Netflix con la continuación de la historia de amistad de Tully Hart y Kate Mularkey en una nueva entrega.

La primera parte de la segunda y última temporada de la serie, basada en la novela homónima de Kristin Hannah, llegó este 2 de diciembre para resolver las dudas que quedaron de la entrega uno.

Cuando se estrenó en febrero de 2021, el proyecto protagonizado por Katherine Heigl y Sarah Chalke acaparó por completo el gusto de las audiencias con el conmovedor relato de las amigas.

Entonces, el público conoció a la heroínas y se encariñó con su vínculo inquebrantable a lo largo de décadas. Ahora, en esta nueva etapa, su relación amistosa se pondrá a prueba mientras crecen.

¿Pueden estas mujeres evolucionar y formar sus identidades por separado mientras siguen comprometidas con su amistad de por vida? Es la pregunta que planteará la esperada producción.

No obstante, aunque las protagonistas son ficticias al igual que todas sus vivencias, la historia de hermandad está inspirada en una serie de hechos reales significativos de la vida de su escritora.

Katherine Heigl y Sarah Chalke protagonizan 'El baile de las luciérnagas' | Netflix

La historia real que inspiró El baile de las luciérnagas

En una reciente entrevista a Netflix Tudum, Kristin Hannah develó que su libro El baile de las luciérnagas (2008) está inspirado por varias vivencias reales que la marcaron de por vida.

Entre estas experiencias se encuentra la muerte de su madre por cáncer, su sentir sobre el hecho de ser una madre trabajadora y su firme creencia en lo importante que son las amistades de mujeres.

“Mi madre murió de cáncer de mama inflamatorio cuando yo tenía 26 años. Siempre fue la puerta del armario que nunca abres porque sabes el dolor que hay ahí atrás”, comenzó a explicar tras ser cuestionada acerca de su inspiración original para escribir la obra.

“Y cuando me convertí en madre joven y comencé a escribir, a medida que envejecía, comencé a pensar cada vez más en mi mamá. Finalmente llegué a los 40 y pensé: ‘Está bien, es hora de que vaya en busca de mi madre, para tratar de entender quién era ella”, explicó.

“Mucha gente haría terapia por esto, pero como escritora, entro en mi propia cabeza y la creo. Así que ella es el personaje de Kate”, confesó sobre el personaje que Chalke encarna en la serie.

“Me permitió hablar sobre las cosas que realmente me importan, como la importancia y la satisfacción que conlleva ser madre en casa, incluso cuando sientes que no te toman en serio, que no estás logrando lo suficiente”, comentó.

“Creo que quería decir en su nombre que lo que hizo al criarnos a los tres niños fue mágico. No sé si ella alguna vez supo eso”, expresó.

Sin embargo, el hecho de que su madre sea Kate, no quiere decir que ella sea Tully. “No, me gustaría ser Tully. Eso sería más divertido. Yo también soy Kate”, reconoció.

La autora contó que la idea de enmarcar el relato mediante una amistad de décadas vino del deseo de mirar a su madre “a través de los años”.

“Además, en (el momento en que escribí el libro), sentí que no había habido esta novela épica sobre la amistad de las mujeres que incluía toda la música y la ambición y las cosas con las que estábamos luchando en mi generación”, contó.

“Parecía que las generaciones mayores estaban cubiertas, y tal vez más jóvenes, pero mi generación en particular no tenía la historia que todos vivían. Por eso Kate tiene mi edad. Crecimos en la misma casa, lo cual, por cierto, fue totalmente extraño cuando lo vi en Netflix”, dijo.

“Yo estaba como: ‘Oh, Dios mío, esa es mi casa’. Pude revivir todas estas cosas mágicas, confusas y aterradoras que nos habían sucedido a mí y a mis amigos a lo largo de los años, cuando llegamos a la mayoría de edad”, reconoció.

No obstante, la primera parte de la segunda temporada de El baile de las luciérnagas (Firefly lane, por su título original) no solo extrae historia de las novelas, además cuenta con tramas propias.

Al respecto, Hannah dijo que le parece “interesante”. “Una gran parte de esta temporada no proviene del libro: son otros personajes, otras historias, otras cosas que suceden”, avanzó.

“Es algo extraño de ver. Pero lo que han hecho que creo que es tan importante es que todavía se trata de la amistad femenina. Todavía se trata de Kate y Tully”, sostuvo.

La primera parte de la segunda temporada de El baile de las luciérnagas ya está disponible en Netflix. La segunda llegará a la plataforma en 2023.