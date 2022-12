Aislinn y su hermana crecieron con diferentes papás pero así han sido cómplices de vida

Aislinn Derbez compartió en su cuenta de Instagram una de las emociones más grandes y es que su hermana Michelle Aguilera se casa.

“Mi hermana/best friend/amor por siempre se me casa. Los amo!!! una de las parejas más chingonas que conozco que ha sobrevivido a todo después de 8 años. Emoción máxima”, se lee en el mensaje que acompañó la fotografía de su hermana con su prometido.

“Ups I guess we’re not friends anymore”, escribió Mich Aguilera en su fotografía.

Michelle Aguilera es hija de la mamá de Aislinn y Jorge Alberto Aguilera, quien durante años fue la voz del programa En familia… con Chabelo. Actualmente tiene 28 años y la poca brecha de edad con Aislinn las ha hecho muy cercanas.

A pesar de que son hijas crecieron con diferentes papás, forjaron una profunda relación de hermanas, tal y como Aislinn lo hizo con sus hermanos José Eduardo, Vadhir y Aitana, que también son fruto de diferentes mamás. Michelle tiene una hermana menor llamada Chiara.

“Ella es Mich, mi hermana y hoy es su cumpleaños... es hija de mi mamá y su papá. Es 7 años menor que yo y, sin embargo, siempre se porta (y me trata) como hermana mayor. Siempre está buscando aprender y crecer, lee un libro por semana, es muy brillante, inteligente, gran escritora, es de mis mejores amigas”, escribió Ais en una publicación.

Desde que Ais lanzó su podcast, La magia del caos, ha tenido una mejor relación con Mich ya que también está involucrada en el proyecto. La joven también se mantuvo muy cercana a la actriz desde que anunció su embarazo, hasta el nacimiento de Kailani. Y aunque no tiene relación sanguínea con el resto de los hermanos de su hermana, también ha entablado una gran amistad con ellos.

Aunque como todas hermanas, también tuvieron sus diferencias y distanciamiento o así lo dejó ver la actriz en una publicación en la que se lee: “Hace 20 años cuando nos peleábamos por tonterías nunca me hubiera imaginado que mi hermana se convertiría en mi mejor amiga, mi mayor complice, mi mejor consejera, mi paño de lágrimas y mi socia en el trabajo.Feliz Cumple Mich!! Te amo tanto… gracias por entenderme y aguantarme como nadie”.

Para Aislinn y Michelle no ha sido ningún problema tener papás diferentes ya que siempre se les inculcó llevarse bien.

Esto tiene mucho que ver con que tienen un gran ejemplo por parte de sus padres pues Eugenio Derbez mantiene una relación cordial con la mamá y el padrastro de Aislinn.

“Hicimos nuevamente clic y nos casamos cuando Aislinn era muy chiquita. De hecho, desde pequeñita la crié hasta los 18 años que se fue a estudiar a Nueva York. Aislinn y yo nos queremos mucho. Es una niña bien formada, es una persona con muchos valores, una chica tranquila, responsable y que está llevando una carrera sorprendente”, dijo el señor Aguilera sobre su esposa y Aislinn en una entrevista con Quien.

Tanto Michelle como Chiara fueron damas de honor en la boda de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann y tuvieron una relación cercana con él y su hija Lorenza.

Aunque Michelle lleva una vida alejada de los reflectores, en los últimos años ha sido común verla en las publicaciones de Aislinn pues ambas suelen pasar el tiempo juntas ya sea viajando o pasando un día en casa jugando con Kailani.

La actriz suele escribirle mensajes emotivos sobre lo mucho que la quiere y estima.

“Ella es mi hermana @michaguilerac (hija de mi madre) mi mejor amiga y una de las personas que mas amo y admiro. Es mi hermana menor (por varios años) pero siempre se ha creído mi hermana mayor. Siempre se portó como la mamá de la casa (tipo me hacia de desayunar y me regañaba por todo). Le gusta leer miles de libros (novelas intensas de miles de páginas), es muy brillante, feminista y pedera (o sea de carácter fuerte y un chingo de) Su sueño es ser mamá y escribir libros. Es una chingona y además es la otra mitad de la @lamagiadelcaos ya que sin ella no estaríamos materializando las cosas tan increíbles que hay ahí…Somos casi opuestas en miles de cosas pero muy similares en nuestra búsqueda interna y la manera de ver y afrontar la vida (amamos la terapia y todas esas cosas que ponemos en @lamagiadelcaos).Y bueno hoy es su cumpleaños, así que felicítenla mucho por aquí ya que su cuenta es privada Feliz cumpleaños Mich!!Te queremos Mich!!”