Héctor Bonilla escribió un “testamento” muy original: quiénes son y a qué se dedican sus hijos

El mundo del espectáculo latinoamericano se enlutó el pasado viernes 25 de noviembre con el sensible fallecimiento del famoso actor mexicano Héctor Bonilla a sus 83 años de edad.

El histrión, reconocido por una notable trayectoria que incluye largometrajes como Rojo amanecer (1989), murió tras una larga batalla contra el cáncer de riñón que le diagnosticaron en 2019.

Además de a las audiencias desoladas, Bonilla dejó a su esposa, Sofía Álvarez, con quien tenía casi cuatro décadas de relación; así como también tres hijos adultos y varios nietos.

A su familia, escribió una especie de testamento que hizo público cuando lo musicalizó en 2020. Con arreglos de Gerardo Matamoros y su interpretación, lo convirtió en una canción que tituló Testamento.

En una entrevista en aquel entonces, el artista explicó que, en realidad, lo había redactado hacía 20 años atrás; por esa razón, solo nombra a sus dos primeros nietos, pues el resto no había nacido.

“Me di cuenta que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres (sus hijos) y por eso escribí la carta”, develó en ese entonces, según recogió La crónica de hoy.

“Sofía se puso tristísima porque pensó que me iba a morir y que estaba entregando la carta; mis dos hijos grandes estaban desconcertados”, compartió en aquel momento.

En el tema, el primer actor canta: “Pues bien mis hijos tres, hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado, de lo sufrido, de lo disfruta, rico que he sido, el más acaudalado, por el caudal de amor que he recibido, a cambio del amor que les he dado, y bien mis hijos tres, es el momento”.

“Y bien mis hijos tres, mi testamento, yo nunca he sido práctico, ni serio, y sin fortuna, el más afortunado, dueño de nada, voy al cementerio, encuerado, tranquilo, enamorado”, continuó en la pieza musical que compartió a través de sus redes sociales.

“Yo no soy pasado, ni seré futuro, yo estoy siendo, no quise ser el hombre de una esquina, o escusado de pájaros, estatua, o la inmortalidad de marquesina. Y alguna petición cuando me entierren, si van a hacer mis órganos donar, no se avergüencen cuando los entreguen porque voy a dejarlos muy gastados (...)”, agregó.

Por último, Testamento culmina con una última frase del actor que su familia usó en el comunicado para anunciar su muerte: “Y el epitafio que estarán pensando, por favor no una frase almibarada, se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio, no queda nada”.

No obstante, ¿quiénes son los hijos del actor que recibieron muy conmovidos este testamento?

Ellos son Leonor, Sergio y Fernando, los hijos de Héctor Bonilla

Tal como se mencionó anteriormente, el ganador del premio Ariel fue padre de tres hijos: Leonor, Sergio y Fernando Bonilla. A continuación, te contamos sobre ellos y a qué se dedican.

Leonor Bonilla

Leonor Bonilla es la primera hija del actor. Ella nació el 15 de marzo de 1970, como fruto del histrión con su primera esposa, la actriz Socorro Bonilla, con quien se había casado un año antes.

Al crecer, Leonor decidió seguir los pasos de sus papás en el mundo de la actuación. Su debut lo tuvo al lado de su padre con un pequeño papel en Rojo amanecer en 1989.

Luego, continuó encadenando papeles de manera esporádica en proyectos para la televisión y el cine. Tal como la telenovela El manantial (2001) o la película Cicatrices (2005).

A diferencia de su padre, no obstante, ella dejó de actuar en el año 2006, luego de participar en un episodio de Mujer, casos de la vida real, según Imdb. Hoy en día, tiene 52 años de edad.

Sin embargo, no tiene presencia en redes sociales ni tampoco hace apariciones públicas, por lo que se desconoce totalmente cómo era su relación con su padre y a qué se dedica ahora.

De acuerdo a medios, se casó y tiene dos hijos.

Sergio Bonilla

El segundo hijo de Héctor Bonilla es Sergio. Él nació en México el 28 de agosto de 1974 como el segundo vástago de su unión matrimonial con Socorro Bonilla, de quien se divorció en 1978.

Al igual que su hermana y sus padres, decidió ser actor. En 1986, se estrenó como intérprete dando vida a la versión infantil del personaje de su padre en la película La gloria y el infierno.

Tras esta experiencia a los 12 años, actuó en un proyecto más antes de alejarse de los sets para vivir una infancia normal. No obstante, volvió ocho años después en el corto Bodas negras (1994).

Desde entonces, el actor que tiene un impresionante parecido físico con su padre no ha dejado de actuar y construirse una gran trayectoria en la televisión, el cine y el teatro.

A sus 48 años, ha actuado en numerosos proyectos; entre ellos, la telenovela Mujer de nadie (2022), la serie No fue mi culpa (2021) y la película Un padre no tan padre (2016) junto a su papá.

Mientras, en el doblaje, ha dado a voz a muchos personajes, como Remy de Ratatouille. También tiene presencia en el teatro, en donde algunas veces compartió el escenario con su progenitor.

Dogville, El feo y Multiversos son algunas de las obras en las que ha actuado. En cuanto a su vida personal, es reservado, pero se sabe que es padre.

“Apellidarse Bonilla tiene sus pros y contras, pero procuro que eso no me signifique mucho. Me concentro en hacer lo que a mí me gusta. Tengo orgullo por mi padre y procuro que de eso se trate nada más”, dijo en una entrevista con Excelsior en 2014.

Fernando Bonilla

El último hijo de Héctor Bonilla es Fernando. Él nació el 11 de octubre 1985 como único retoño entre el intérprete y su segunda esposa, la actriz Sofía Álvarez, con quien se casó ese año.

Tal como sus hermanos mayores, incursionó en la actuación desde temprana edad. En el doblaje, por ejemplo, ha prestado su voz a personajes como Harold Berman en ¡Oye Arnold! La película.

En la televisión, ha probado su talento en series como Un extraño enemigo (2022) e Historia de un crimen: La búsqueda (2020). Asimismo, ha fungido como guionista y director de programas.

Mientras, en el cine, ha estado en cintas como El norte sobre el vacío (2022) y Mónica y el profesor (2002). En este último, dirigido por su papá. Aparte, ha dirigido y escrito cortos como Nocturna.

Empero, su nicho ha sido el teatro, en donde ha brillado como actor, director y dramaturgo de obras como El corrido del rey Lear y espectáculos de improvisación como La Improlucha.

Junto a su hermano, ambos han llevado a las tablas varias puestas en escenas. Tal como la obra Almacenados, que protagonizaron Sergio y Héctor bajo su dirección.

A sus 37 años, Fernando además es padre; egresado de la carrera de dirección del Instituto de Cine Madrid, en España, y confundador de la compañía productora Puño de Tierra.

Sobre el hecho que sus hijos se dedicaran al medio artístico, Héctor Bonilla dijo al medio antes citado: “El apellido es una consonancia equis. Lo que se trata de hacer, ya que nos tocó, es darle una caracterización. Nunca les inculqué o les impuse a mis hijos abrazar esta profesión, pero había muchas condiciones para que se diera”.