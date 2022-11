“El Covid sigue”: Daniela Collantes revela los duros momentos que ha enfrentado con el nuevo rebrote

Daniela Collantes exparticipante de MasterChef Ecuador reveló los angustiantes días que ha vivido a causa del Covid-19. Para muchos, las restricciones se han levantado y para otros la pandemia llegó a su fin. Sin embargo, las cifras de nuevos casos van en aumento.

La creadora de contenido fue parte de las nuevas estadísticas, pues ella y su familia se contagiaron. En redes sociales contó su experiencia y cómo vivió estos momentos junto al menor de sus hijos. Además dejó un mensaje para que continuemos cuidándonos. “Usemos mascarillas así no nos pidan. No sean irresponsables si sienten síntomas. No salgan a contagiar. Tengan vida social pero cuídense mucho”, aconsejó.

“Esta pesadilla de Covid no se ha acabado”

Daniela contó que es la segunda vez que se contagia, sin embargo, en esta ocasión fue mucho más dolorosa y preocupante ya que su hijo menor tuvo algunas complicaciones de saturación. “Les habla una mamá que vio a su bebito sufrir por más de 10 días -y bueno yo- sigo hecho pelota”, escribió en su cuenta de Instagram.

Después de haber pasado los momentos más críticos de esta enfermedad, la creadora de contenido compartió con humor algunos videos de su cabello y como ha quedado por estar en cama este tiempo.

Influencer y mamá

En sus cuentas sociales comparte desde recetas, su maternidad, el día a día y también la fortaleza con la que han sacado adelante su familia. Entre todas sus cuentas de redes sociales cuenta con más de 50 mil seguidores. Es que su carisma y belleza la hacen acreedora de tanto apoyo.