Después de desaparecerse, Jennifer Lopez regresó a Instagram luciendo más hermosa (FOTO)

Son muchas las teorías que giran en torno a la ausencia de Jennifer Lopez de las redes sociales, hasta este Día de Acción de Gracias que decidió reaparecer.

No obstante, no lo hizo en su cuenta personal donde todavía se mantiene un ‘apagón’, sino desde el perfil oficial de JLo Beauty, su línea de productos de belleza y skincare.

Este misterio se desencadenó desde hace días cuando los fans de la diva del Bronx notaron que ocultó todas sus publicaciones, cambió la foto de perfil a una imagen en negro y dejó de actualizar como constantemente era costumbre.

Desde entonces han surgido un montón de especulaciones: desde que terminó su matrimonio con Ben Affleck, hasta que se trata de una estrategia de marketing para llamar la atención, son parte de lo más comentado.

Los 227 milones de seguidores de la artista se mantienen esperando una respuesta al respecto, pero la celebridad dio señales de vida recientemente.

La publicación con la que Jennifer Lopez ‘regresó' a Instagram

En la postal, JLo presumió su rostro impecable a propósito de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos, luciendo más guapa que nunca con una piel lozana y libre de arrugas a los 53 años.

“Tomando un momento de gratitud hoy. Estamos increíblemente agradecidos por cada uno de ustedes que hacen que esto sea una comunidad”, fue lo que escribió la también bailarina, sin dejar más detalles al respecto.

Muchos de sus fans ya empiezan a sentirse preocupados por la ausencia de la famosa y le piden pronto regreso. “Esto no lo escribió JLo, ¿qué pasó con ella?”, “Algo está pasando y no me parece normal”, “Es extraño que se haya perdido así, incluso si se trata de un álbum”; son parte de los comentarios.