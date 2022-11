Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas tienen tres talentosos hijos: así lucen actualmente

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas han interpretado muchos papeles a lo largo de sus exitosas carreras artísticas, pero el más importante para los famosos actores es el rol de padres.

Cameron, Dylan y Carys son los nombres de los hijos de la sólida pareja de Hollywood, la cual ha procurado criarlos con sumo amor, valores y todo lo necesario para poder triunfar en sus vidas.

“Lo que les inculqué a mis hijos, y estoy muy, muy orgullosa de ello, son los modales”, afirmó Zeta-Jones a Town & Country. “No hay nada peor que un niño privilegiado sin modales”.

Ellos son los hijos de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Si todavía no los conoces, a continuación, te presentamos a los retoños de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, te contamos a qué se dedican y cómo lucen en la actualidad.

Cameron Douglas

El legendario actor debutó en la paternidad con el nacimiento de su hijo Cameron Douglas el 13 de diciembre de 1978. El joven es fruto de su primer matrimonio con Diandra Luker.

Desde temprana edad, debido a la fama de su padre, Cameron estuvo en el foco de atención. Asimismo, aunque Zeta-Jones no es su mamá biológica, siempre han sido como familia.

Al crecer, decidió seguir los pasos de su famoso padre dentro del mundo de la actuación. Lamentablemente, luego de varios proyectos, su carrera se truncó a causa de sus adicciones.

En 2010, de acuerdo a People, el primogénito de Douglas fue sentenciado a cinco años de prisión por posesión de heroína y venta de metanfetaminas. Más adelante, su caso se complicó.

Y es que su sentencia fue extendida hasta siete años luego de admitir haber introducido drogas en la cárcel en 2011. De sus años de sentencia, pasó dos en confinamiento solitario.

Finalmente, en agosto de 2016, Cameron salió de prisión reformado. Tres años después, habló sobre esta oscura etapa en su libro Long Way Home: A Memoir of Fame, Family, and Redemption.

“Quiero ser de ayuda para cualquier familia o ser querido que, Dios no lo quiera, necesite consejo o ayuda en esa área...”, aseveró a Variety en octubre de 2019.

“Obviamente, es difícil repasar esta historia constantemente. Una vez que haya hecho todo lo posible para vender el libro y llegar a las personas, espero poder dejar esto atrás”, expresó.

En la actualidad, Cameron está a pocas semanas de cumplir 44 años y su vida ha cambiado para bien. Ahora, es padre de dos hijos, Lua (4) y Ryder (1), junto a su novia Viviane Thibes.

Al verlo tan establecido y feliz, su padre no podría estar más orgulloso. De hecho, pronto ambos compartirán créditos en el drama familiar Blood Knot, según reportó The Wrap.

“La lucha de mi hijo fue una pesadilla”, dijo Douglas en 2018. “Fue estresante para todos los involucrados, muy doloroso y difícil. Estoy feliz de decir que ahora está en una forma maravillosa”.

Dylan Douglas

Luego de finalizar su divorcio con Luker, los actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se casaron y dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Dylan Douglas, el el 8 de agosto de 2000.

Durante los primeros años de su infancia, Dylan y su hermana menor crecieron alejados del ojo público en en la soleada Bermudas por decisión de sus padres para evitar la locura de Hollywood.

Allí vivieron como dos niños como cualquiera hasta que la familia se mudó a Nueva York, Estados Unidos, cuando él tenía alrededor de 9 años. A pesar de esto, sus papás los protegieron mucho.

Desde entonces, ha pasado mucho tiempo. Ahora, Dylan tiene 22 años de edad, se graduó en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Brown y también siente pasión por la actuación.

“La otra noche, tuvimos a mi hijo en FaceTime diciendo algo sobre un papel, y luego mi hija, que estaba audicionando para su obra escolar”, dijo Zeta-Jones sobre su familia en 2018.

“Estoy hablando de mi programa, Michael está hablando sobre su programa. Fue como ‘estos son cuatro actores en una mesa, es demasiado”, reveló la famosa estrella británica.

Además de actuar, el guapo joven que no ha dejado que su dislexia lo frene de alcanzar sus metas también ama viajar, pasear con su familia y tocar música.

En días recientes, acompañó a su mamá en la premier de la serie Wednesday y acaparó todas las miradas con su galanura y su nuevo look más moderno que nunca.

Carys Douglas

Finalmente, el 20 de abril de 2003, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones dieron la bienvenida a su retoño menor: Carys. Actualmente, su hija tiene 19 años y sueña con ser actriz.

No obstante, aunque ya ha dado sus primeros pasos en la actuación en proyectos escolares y también ama la música, la it girl está dedicada a sus estudios en la Universidad de Brown.

“Es una maravillosa intérprete, cantante y bailarina. La apoyo en todo lo que quiera hacer. Yo he tenido una vida fantástica en la interpretación hasta ahora”, dijo sobre ella su madre a Vanity Fair.

Desde su adolescencia, Carys además ha demostrado su amor por la moda. Junto a su mamá, con quien tiene una gran relación y es su icono de estilo, ha protagonizado varias portadas de revistas.

De igual forma, han asistido a numerosos desfiles de moda y han encabezado campañas para firmas de lujo como Fendi. En todas estas veces, ha demostrado tener dotes de modelo.

“Cuando era más joven no me gustaba la idea de tener este nombre pegado a mí, este tipo de cosas de la ‘dinastía Douglas”, confesó la mejor amiga de Dylan a Town & Country.

“Creo que lo que más me molesta es que la gente piense que no trabajo duro por ello, que no necesito trabajar duro por ello”, profundizó la joven con 170 mil seguidores en Instagram.

“Cuando, sinceramente, siento que es todo lo contrario. Siento que necesito probarme constantemente ante la gente, que no soy solo la hija de mis padres”, concluyó.