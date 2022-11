Antonella Poli, candidata a Reina San Francisco de Quito 2022, creará espacios dignos para personas con discapacidad

Antonella Poli Terneus es parte de las diez candidatas a Reina de San Francisco de Quito, tiene 19 años. Actualmente estudia Negocios Digitales en la Universidad De Las Américas. La más joven del grupo nos cuenta sobre sus anhelos, sueños y metas. Además, nos revela su gran deseo de convertirse en la siguiente Reina San Francisco de Quito 2022-2023.

¿Por qué decidiste participar en el proyecto de la Fundación Reina de Quito?

Decidí participar porque me encanta la ayuda social. En mi infancia soñaba con ganarme la lotería para poder construir un edificio muy grande y lindo para albergar a abuelitos, niños y personas que más lo necesiten. En Fundación Reina de Quito encontré el lugar donde podía cumplir con esos sueños.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia?

El día que nos dieron la noticia yo no tenía señal en mi teléfono, y cuando me llegó la señal veo que todo el mundo me había llamado y mi mamá me regañó porque no le contestaba y ella me dice te están nombrando en el live de la Fundación, ya después lloré, reí y seguía sin creerlo.

Háblame de tu familia y qué valores rescatas de ellos

Mi mamá es madre y padre. Yo me siento muy muy afortunada de ser su hija, la admiro tanto, veo su fortaleza, veo su sonrisa, veo que jamás se desanima por tantas cosas que le han pasado en su vida. Somos tres hermanos y todos los valores que aprendimos de ella jamás los defraudaremos.

¿Te consideras una buena vecina con tu comunidad? Háblanos de tu barrio y cómo contribuyes a mejorar la ciudad

Yo vivo en San Isidro es un lugar muy bonito, con un clima templado. En la mayor parte del tiempo estamos pensando en hacer obras sociales por nuestro barrio, nos reunimos entre todos los vecinos y damos ideas, luego de llegar a un acuerdo empezamos a ejecutar esos proyectos y ayudamos a todos los que necesitan. Entre las recolectas que hacemos, la comida para perros y gatitos no pueden faltar, ellos también son parte de nuestro barrio.

¿Qué lugar de Quito puedes considerarlo un espacio con calor de hogar y por qué?

El Centro Histórico es un lugar maravilloso, no hay un lugar específico que pueda decir solo ese lugar me gusta. Hay algo especial que sobresale más que los lugares turísticos y, es la gente tan linda, cálida y amable. En cualquier parte te atienden súper lindo, te abrazan o te dicen palabras bonitas.

¿Qué te hace feliz?

Me hace feliz mi mamá, mis hermanos, mi familia, los perritos y actualmente todo lo que estoy haciendo. En algún momento pensé que podía llegar hasta este lugar y que hoy sea una realidad me tiene soñando despierta.

Háblanos de tu proyecto con el que participaste en este reto

El nombre de mi proyecto es disCAPACIDAD. ¿Te has dado cuenta cuando estás en un centro comercial o caminas por la calle, y ves a un niño en una silla de ruedas o a un niño que tiene una discapacidad visual o si es un niño con Síndrome de Down, cómo los mira la gente? Quiero que no los veamos diferente y entendamos que son personas que tienen una condición que es la discapacidad, y que debemos tratarlos con naturalidad como tratamos a cualquier niño. Creo que todo puede cambiar si desde el colegio aprendemos a ser empáticos y fomentamos la inclusión para que los niños que tienen una discapacidad se sientan bien e incluidos, y puedan desarrollarse sin miedo al rechazo, y más bien enfocarse en desarrollar todas sus capacidades.

Es por esto que mi proyecto consiste en mejorar (Meliorare) la forma en la que educamos a los niños con una discapacidad en Quito. Con el apoyo de expertos, capacitaré a los docentes de al menos 10 colegios de Quito brindándoles el conocimiento y las herramientas para una educación inclusiva de calidad.

¿Qué les dirías a las mujeres que como tú se inspiran a soñar y tienen metas firmes por cumplir?

Cumplan sus sueños y salgan adelante pase lo que pase. El miedo es eminente, pero si tienes ese miedo es sinónimo de que lo puedes lograr, yo tenía mucho miedo de todo lo que podía pasar con mi vida, pero me paré firme ante eso y dije ‘yo puedo’.