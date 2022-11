Talina Fernández y su novio demuestran que no hay edad parar vivir el amor

A sus 77 años, la presentadora Talina Fernández deja muy claro que cuando se desea amar, no hay edad que detenga ese ferviente deseo. La dama del buen decir decidió dejar su soledad a un lado y vivir a plenitud su vida al lado de José Manuel Fernández, de 80 años. La pareja se prepara para celebrar el año de romance.

Ellos están viviendo una hermosa etapa de sus vidas, que comenzó el último día del 2021 cuando Talina se topó con una mujer que le dijo que tenía a un pariente que deseaba conocerla. Luego vino una cita a ciegas. “Fina estampa, caballero de fina estampa”, de Chabuca Granda canta la famosa presentadora para referirse a su amado.

“Yo iba el 31 diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena de Feliz Año Nuevo, y choco carrito con carrito con una abuela divina, que se llama Mónica. Me dijo: ‘Tengo un tío que quiere contigo’. Yo le respondí: ‘No me digas, y cómo se llama’. Ella contestó: ‘José Manuel y los invito a tomar un café el lunes’ Y él la llama a ella y dice: ‘No puedo ir, se me rompió una mano, ¿quieres que lo pospongamos?’. ‘Para qué, si estamos grandes, si podemos vernos a solas, respondí”.

No me voy a casar

Este miércoles 16 de noviembre, a través de las cámaras del programa de TV Azteca, Venga la alegría, contaron algunos detalles de su relación, en la que parece que el buen humor y la pasión son los protagonistas.

¡Talina Fernández habló en exclusiva para #VLA sobre su relación amorosa antes de explotar con la prensa por no respetar su espacio! 😱📺 #QuieroCantarCuando pic.twitter.com/BBrG0ZhKF0 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 16, 2022

“Los fines de semana los pasamos juntos, viajamos. Él me dijo: ‘Yo no me voy a casar contigo’, y yo le dije: ‘Yo no me voy a embarazar’”. Por su parte, José Manuel también siguió bromeando: “Imagínate, ¡si se embaraza tenemos bisnietos!” Pero afirmó que no, sino al monstruo de la laguna negra.

También conversaron para el espacio televisivo Ventaneando, donde dieron más detalles de su vida íntima: “Jugamos canasta, hacemos el amo. Nada más me falta poder aventarme del ropero”.

La promesa de amor

Aunque ambos han acordado que no se casarán, sí afirmaron que están comprometidos el uno con el otro a vivir un amor puro y hermoso. En mayo, Talina y José Manuel intercambiaron anillos como símbolo del compromiso que han adquirido.

Su historia de amor es aplaudida en las redes sociales. En su cuenta en Instagram, la comunicadora social compartió una imagen con su galán y recibieron mucho apoyo: “Está guapo ese novio. Disfruta sra. Talina, la vida es corta”; “En hora buena, hoy aprendí de usted”; “Me decía un ex hace poco que yo era ya abuela que ya no debería pensar en el amor, que me ubicara y veo esto. Seguiré creyendo en el amor hasta el último día de mi vida”; fueron parte de los mensajes que le enviaron sus seguidores.