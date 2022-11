Aislinn Derbez recibe críticas por exponer a Kailani en redes: “Ropa a la bebé, por favor”

La manera de criar de Aislinn Derbez ha sido duramente criticada en más de una oportunidad por los internautas, a pesar de que ella encontró el equilibrio entre la maternidad y su vida profesional luego de separarse de Mauricio Ochmann.

Aislinn es madre de la pequeña Kailani (4 años). Ya sea por irse de viaje sola, por pintarle el cabello, por dejarla mucho tiempo con su padre o dejarla usar chupón, sus seguidores siempre encuentran la manera de juzgarla.

Recientemente, han arremetido nuevamente contra ella por mostrar a su hija sin camiseta y en calzones.

Aislinn Derbez es duramente criticada

La hija de Eugenio Derbez decidió arriesgarse una vez más al sumergirse en una tina de agua con hielos. El pasado mes de enero fue su primer intento con esta terapia pero en aquel entonces reveló que el frió no le permitió aguantar y terminó con dolores físicos.

Sin embargo, ella decidió intentarlo una vez más y lo mostró en sus redes sociales.

En las postales publicadas se puede ver a Aislinn concentrada con sus ojos cerrados en la tina y cubierta de agua helada, mientras Kailani aparece dándole su mano, para apoyarla.

Lo que no toleraron sus seguidores fue que apareciera sentada en las piernas de un amigo de Derbez mientras no llevaba ropa.

“Está muy bien que conviva contigo, pero ponle a tu niña un traje de baño (…) hay que cuidar a nuestros hijos”, “Todo está bien, pero Kai con poca ropa. No confíes en nadie cuando se trate de tu hija”, “Hay que evitar y desconfiar de todos para proteger a los niños, en este Mundo Puerco!”, “Tengo una hija y jamás he permitido que ande con el pecho desnudo y menos he podido confiar que otras manos que no sean las mías toquen el cuerpo semi desnudo de mi hija. Pero esa soy yo, ha sido mi forma de protección”, “Ropa a la bebé, por favor!!!!!! Hay gente asquerosa en todo lado pero aquí en las redes sociales hay que cuidar a nuestros hijos, en fin!”, comentaron.

Aunque algunos fans desestimaron las críticas y resaltaron que la niña estaba segura con su madre.

“Pero cuantas mamás ejemplares, únicas e irrepetibles se ven por acá, enserió que la doble moral es tremenda!!!”, “Deberían saber que a la mamá le vale madre su opinión preocúpense por sus propios hijos ejemplares y bien educados”, “Esa niña está mejor cuidada y atendida que Hatsa mis hijos dejen de criticar Aislin ni toma una gota de alcohol a si que R E L A J E N C E”, “No tiene nada de malo que la niña ande así lo malo es el ser humano que tiene la mente llena de maldad”, contestaron.