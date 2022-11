Zoë Kravitz habla sobre su relación con Channing Tatum y todas quieren ser ella

Channing Tatum tiene a la espera a sus fans tras salir a la luz el tráiler de la nueva entrega de Magic Mike’s Last Dance (El último baile de Magic Mike) la cual protagonizará junto a Salma Hayek y se han podido ver algunas escenas subidas de tono. Ahora su novia Zoë Kravitz decidió hablar sobre su romance.

Aunque la pareja se ha encargado de llevar su noviazgo bajo perfil para evitar escándalos y la exposición mediática, la nueva intérprete de Gatubela ofreció una para la revista GQ en la que, entre otras cosas, habló de su relación con el galán.

Zoë Kravitz presume su romance con Channing

La famosa dejó claro que el actor es un pilar muy fuerte en su vida pues comparten muchos intereses y gustos.

“Él es simplemente un ser humano maravilloso. Me hace reír y a ambos nos encanta el arte y hablar sobre arte y la exploración de por qué hacemos lo que hacemos. Nos encanta ver una película, analizarla, hablar sobre ella y desafiarnos unos a otros”, confesó.

Fue Channing quien la apoyó durante su debut como directora con Pussy Island (filme protagonizado por Channing).

“Ya sea que me preparara un té, me sirva una bebida o fuera o haga lo que haga, él realmente fue mi protector y fue realmente maravilloso y dulce. Creo que, si pueden hacer algo así juntos, es una buena prueba. Y salimos aún más fuertes”, contó.

Antes de su noviazgo, la hija del músico Lenny Kravitz estuvo casada con Karl Glusman pero decidió divorciarse pues asegura que había “romantizado la vida doméstica”, pero luego se dio cuenta de que tal vez no era para ella.

“Simplemente aprendí a pensar en quién soy y qué quiero. Conoces a alguien que es increíble y quiere casarse contigo, y eso no tiene nada de malo. Y… si no hay nada malo, entonces ¿por qué no lo harías? Los amas y eso es lo que haces. Pero tal vez no quiero lo que se supone que debo querer, un matrimonio, hijos, nada de eso. No sé si quiero eso en absoluto”, precisó.