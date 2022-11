‘La caída’: la película más osada de Karla Souza que le llevó 10 años realizar y tienes que ver

Una dura historia basada en hechos reales y que tiene la intención de dignificar el camino de las sobrevivientes de abuso sexual, La caída es la nueva propuesta de Karla Souza para retratar una cruda realidad que viven miles de mujeres en todo el mundo dentro de círculos que deberían ser seguros.

Las denuncias de abuso se han vuelto una constante en el mundo y, en 2018, la misma Souza reveló que fue víctima de violencia sexual por parte de un director de la industria.

La revictimización y el escándalo llegaron a la vida de la actriz después de alzar su voz, sin embargo, ahora decidió volver a presentar la trágica realidad, pero esta vez de una manera diferente.

Como protagonista, productora y creadora, Karla decidió presentar una historia real en La caída, pero esta vez con la perspectiva de dignificar el camino de una sobreviviente.

La cinta cuenta la historia de Mariel (Karla Souza), quien se desempeña como clavadista y está a punto de ir a sus últimas olimpiadas en Atenas 2004. Todo da un giro inesperado cuando su entrenador es acusado de abuso sexual por parte de la madre de Nadia, quien es su pareja de plataforma.

Luego de la denuncia, Mariel desbloquea el recuerdo del abuso que vivió en su niñez.

La caída toca fibras y valora a las sobrevivientes

“Hace 10 años me quería aventar a crear un proyecto de cero y hablar del deporte en México, yo había sido atleta de niña y quería retratar el mundo deportivo mexicano, sin embargo, no tenía idea de lo que me iba a encontrar en mis investigaciones”, dijo la famosa en una entrevista para Vogue.

Para desarrollar la historia, Karla se acercó y consultó a clavadistas que vivieron estas experiencias. Una de ellas fue Azul Almazán, quien en 2018 denunció haber sufrido abuso por parte de su entrenador.

“Conocí historias muy inspiradoras, muy valientes, de mujeres que alzaron la voz antes de todos los movimientos que hemos visto. Me sentí muy comprometida con poder dignificar el camino de una sobreviviente y de poder concientizar el abuso y cómo la sociedad nos ha enseñado a normalizarlo. Es una cosa que siento que mucha gente no llega a comprender la profundidad, los matices y lo complejo que puede llegar a ser ese camino”, destacó.