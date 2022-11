Ellas conquistaron los corazones de los hijos de Ricardo Montaner: conoce sus historias de amor

La familia Montaner Rodríguez abrió la puerta de par en par de su vida para mostrar ante todos sus fans lo genuino que son. A través de Disney Plus, el pasado 9 de noviembre estrenaron su reality show. El cantante Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez llevan la cabeza, junto a sus tres hijos: Mau, Ricky y Evaluna, logran contar historias, que no estarían completas sin la participación de las nueras y el yerno: Camilo, Stefanía y Sara.

Sin embargo, el intérprete de “La Cima del Cielo”, también tiene dos hijos mayores: Alejandro y Héctor, a quienes tuvo con su primer matrimonio con Ana Vaz. Pero, ¿Quiénes son las mujeres que conquistaron a Montaner?

El artista de 64 años adora a todas sus nueras, con quienes una excelente relación. En una entrevista que dio para El Universal hace unos meses aseveró: “Es que no hay razón para no amar a esa gente, mis nueras son todas amorosísimas y Camilo, bueno, es un pan maravilloso, entonces ¿Cómo no voy a ser buen suegro?”.

Alejandro y Ximena

Él fue el primero en llegar a la familia. Actualmente tiene 43 años y desde hace 10 comparte su vida con la modelo peruana Ximena Datorre Torre. Se dijeron: Sí acepto, en una boda muy romántica en una playa privada de un prestigioso hotel de Miami, Estados Unidos. De cómo se conocieron es algo que no ha trascendido a la prensa, pues ambos son muy reservados con sus vidas privadas. Alejandro es cantante, mientras que ella es la ejecutiva de una empresa de software.

Héctor y Paola

Paola Gaudelli es el nombre de la mujer que conquistó al segundo hijo de Ricardo y se casaron en el 2007. Ellos son discretos con sus vidas. Se sabe que tienen dos hijas.

Mauricio “Mau” y Sara

Dicen que la amistad entre un hombre y una mujer es una pasarela para darle la bienvenida al amor. Así de mostraron de Mau y Sara. Ellos fueron grandes amigos, pero subieron de nivel en la relación para ser novios. Fueron cinco de un bonito romance, que terminó en un bello matrimonio que se realizó en febrero de 2018 en México. La luna de miel fue en Japón.

La colombiana le dio la máxima sorpresa al anunciarle a Mau que sería padre un varoncito, que fue bautizado como Apolo cuando llegó a este mundo en octubre de este año.

Ricardo “Ricky” y Stefi

Ricky buscó al amor de su vida en el mismo lugar donde nació su padre: Argentina. La modelo Stefanía Roitman lo flechó. La conoció a través de las redes sociales, cuando él se dio like a una imagen de ella en el 2019 para darle riendas al amor luego de que él le escribió por mensaje privado: “Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos”. Una estupenda boda sello el amor en febrero de este año.