Critican a Lety Calderón tras revelar que estuvo en riesgo por una bebida: mostró el lado más cruel de la sociedad

Leticia Calderón siempre ha sido muy transparente cuando de sus vivencias se trata. Ya sea que hable de la crianza que lleva con sus hijos o de los obstáculos que ha enfrentado en la industria, siempre ha tratado de ser franca para dar lecciones a sus seguidores.

Recientemente la actriz se sinceró con uno de los momentos más terroríficos que vivió como parte de la inseguridad a la que todos estamos expuestos.

La protagonista de Esmeralda relató a De Primera Mano que en una ocasión terminó inconsciente por una bebida que tomó en un restaurante y que sospecha estaba adulterada.

“Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa. Alguien me dijo que tenía éter el hielo”, dijo y reveló que no es alguien que beba demasiado ni que se emborrache.

“Nunca en la vida me han visto borracha, ni ustedes ni mi familia. Jamás. Entonces esa vez dije ‘¿qué me pasó?’ ¡Pues me drogaron! Llegué a mi casa, no sé cómo manejé pero imagínate lo peligroso. Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta”, aseveró.

En redes sociales, usuarios reaccionaron con burlas, dejando ver el lado más cruel de la sociedad. Algunos también la juzgaron y criticaron, alegando que “es el riesgo de salir”.

“Consumir fuera de casa, es un riesgo, sea restaurante establecido o de calle, las posibilidades de consumir productos alterados, contaminados o de mala calidad, siempre será de riesgo importante, no se entiende como la gente tiene confianza en consumir algo de lo cual no tienes idea alguna de su higiene y calidad, no hay como prepares uno sus propios alimentos, ahí no hay falla”. “HAY NO ESTÁ SEÑORA YA QUE SE DEDIQUE A LIMPIAR SU CASA YY YA NO ANDE VENTILANDO SU VIDA”. “Después de eso 9 meses después nació su primer hijo”. “Y no iba acompañada de alguien? suena como una historia con muchos cabos sueltos”, se lee.

Es una realidad que vivimos en una sociedad en la que hay mucha crueldad y el peligro está a la alza. Burlarse de quienes son víctimas o señalar que “es su culpa” es parte del problema.

La actriz reveló que lo que le pasó la llevó a cuidar a sus hijos de esos peligros.

No es ningún secreto que Lety Calderón es una madre muy entregada a sus hijos Luciano y Carlo. Desde pequeños les inculcó buenos valores, incluyendo el trabajar por lo que quieren y el sentido de la responsabilidad por sus decisiones.

Aunque no les niega que vivan ciertas experiencias que son parte de su crecimiento, ella ha hablado claro con ellos sobre el consumo de sustancias como el alcohol. También ha buscado educarlos sobre los riesgos del cigarro y de otro tipo de sustancias dañinas.

“Aquí se puede beber con medida, yo voy a ver y yo les compro las botellas’ (...) Obviamente, les compro una botella, no 20. A veces le pongo el cenicero por si fuman, pero ninguno fuma. Siempre estoy pendiente y si veo que alguien compró una botella voy y se las confisco o la controlo”, explicó.

“Soy una mamá que permite muchas cosas, pero de repente sí me da pavor que el día de mañana les metan algo”, comentó.