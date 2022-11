Jorge Salinas elogia la maternidad de Elizabeth Álvarez: Gracias por estar para todos mis hijos

Amar a quien ama a tus hijos es una forma de agradecer ese sentimiento puro hacia al ser más especial para cualquier padre. Es por esto que el actor Jorge Salinas no duda en demostrarle todos sus sentimientos a su esposa la también actriz Elizabeth Álvarez. Ella es la madre de sus pequeños mellizos León y Máxima.

Él también elogia el tiempo que ella le dedica a sus otros hijos: Gabriela y los gemelos Jorge y Santiago. Este domingo 13 de noviembre el mexicano elogió el papel fundamental que cumple Elizabeth y lo extraordinario que lo está haciendo.

La actriz publicó en sus redes sociales una imagen con León y Máxima disfrutando del Bolo Fest Liverpool, el tradicional desfile navideño. A lo que Salinas aprovechó para darle las gracias.

“Mi Mamá fue buena Madre dentro de sus posibilidades, amorosa y especial, pero no he visto una madre tan comprensiva, inteligente emocional, compasiva, ocupada con sus hijos, consentidora, educadora y amorosa como tú @cuquitaoficial_ Elizabeth eres la mejor madre que yo he visto. ¡Gracias por estar, por ocuparte y por importarte de todos mis hijos! ¡Te amo!”, fue el emotivo mensaje que el intérprete de Vicente Ramos Oceguera, en “S.O.S me estoy enamorando” le dedicó a la artista.

Sus seis amores

El actor con más de 26 novelas en su carrera tiene seis hijos con cuatro mujeres distintas. La mayor es Gabriela, quien tiene 26 años y tuvo durante su romance con Adriana Cataño. La joven se lleva muy bien con los dos hermanos que le siguen: Santiago y Jorge, quienes tienen 17 años y son hijos de la modelo Fátima Boggio.

Durante su matrimonio con Boggio tuvo una aventura con la artista Andrea Noli, con quien procreó a Valentina, de hoy 16 años y a quien no había reconocido como propia hasta hace poco tiempo.

El pasado 1 de septiembre afirmó al programa Ventaneando que tiene tres hijas, por lo que dejó claro que Valentina ya forma parte de su familia. Sin embargo, Andrea aclaró que hasta la fecha no se ha producido algún reencuentro entre padre e hija, y de hacerlo será un acto muy privado, pues quiere proteger a su primogénita.

Finalmente, Elizabeth le dio sus hijos retoños menores: Máxima y León, de 6 años. Con ella ha permanecido casado por 11 años, que los festejó a lo grande con un viaje a Nueva York en octubre.

Recientemente afirmó a los medios de comunicación: “Todos son mis hijos, soy el único padre, todos los niños tienen diferente madre, pero soy el único y no los voy a compartir con ustedes, les estoy diciendo soy el único padre de seis hijos, estoy siempre al pendiente”.