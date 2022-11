Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva prueban que las ex de las parejas no son enemigas

Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva son respetadas en el mundo de la actuación por su gran trayectoria y talento camaleónico con el que logran representar cualquier personaje que surja. Ambas se han ganado el cariño, la admiración y el respeto de sus fans como actrices y mujeres.

Las actrices han dado lecciones de madurez al llevar una excelente relación pese a que comparten una historia de amor con el galán de telenovelas Eduardo Santamarina, pues una es la actual esposa del actor, mientras que la otra lo fue hace dos décadas.

La recordada Soraya Montenegro de María la del Barrio, estuvo casada con el actor de 1999 a 2004 y fruto de su romance nacieron los gemelos Roberto Miguel y José Eduardo.

Por su parte, Mayrín es el actual amor de Santamarina, pues la pareja se casó en 2009 y comparten a su hija Julia.

Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva y sus lecciones de madurez

Las estrellas de telenovelas han dado lecciones de madurez pues no solo mantienen una relación cordial, sino que también suelen compartir y elogiarse a través de las redes sociales, demostrando que las ex de las parejas no siempre tienen que ser enemigas y mucho menos si hay hijos de por medio.

Itatí y Mayrín lejos de mantener rivalidad suelen mostrarse muy cercanas y ambas suelen compartir con cada uno de sus hijos, para mantener la unión y el bienestar de los hermanos.

“Pues sí (tenemos una gran relación), a nosotras no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo”, dijo Villanueva durante entrevista al programa ‘Hoy’.

Ellas se han acostumbrado a tener una familia mixta y disfrutan de ella, sin necesidad de peleas, enfrentamientos y comparaciones.

“Al revés, yo comparto, me hace favor de compartir a sus hijos, que son lo máximo esos niños, los educaron que qué impresión”, dijo sobre los gemelos que su esposo tuvo con la actriz.

Cantoral también ha elogiado a la actual pareja del padre de sus hijos, al asegurar que se consiguió una excleente esposa.

“Mayrín es hermosa y a Julia la amamos (…) se encontró una gran esposa”, dijo en 2020.