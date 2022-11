Caso Amaia Montero vuelve a dar de qué hablar y nos recuerda por qué nunca hay que abandonar

Hace un mes, Amaia Montero se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar una fotografía con la que preocupó a los fans. En ella se dejó ver sin una gota de maquillaje y despeinada pero lo que realmente llamó la atención fue su semblante de tristeza y agotamiento.

En la descripción se lee: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

Si bien algunos sólo se dedicaron a atacarla diciéndole que se veía “vieja y desgastada”, otros salieron en su defensa, alegando que se trata de una foto “al natural” y que nadie debería señalar su aspecto.

Poco después, la situación las especulaciones de que la cantante en realidad no la estaba pasando bien aumentaron, encendiendo una alerta sobre su paradero, así como sobre el mensaje que en realidad estaba transmitiendo con la imagen.

Allegados a Amaia aseguraron que no habían tenido contacto con ella. Su productor musical en América, Marcelo Vaccaro, dijo que primero pensó que su cuenta había sido hackeada pero reveló que lo que lo preocupó fue una llamada de Amaia a las 4 de la mañana, la cual por la hora, no pudo contestar. Posterior a eso, dijo que intentó marcarle de vuelta sin éxito.

Amaia Montero Instagram

Por su parte, Aurelio Manzano, productor musical de la española, reiteró que no se trataba de ninguna campaña musical como muchos estaban especulando y que era un tema “delicado”.

Idoia Montero, hermana de Amaia aseguró que no la estaba pasando bien pero que estaba acompañada de sus seres queridos. “Ella cuenta con un ejército de amigas que están ahí siempre. También amigos”, aseveró a Espejo Público y agregó que no le correspondía a ella hablar de la vida privada de su hermana.

Nuevos reportes del estado de Amaia Montero

Fuentes cercanas a la cantante dieron unas declaraciones al diario El Español, en las que hablaron de su evolución desde la publicación. Reiteraron que han estado con ella y que nunca la dejarán sola. Asimismo aseguraron que cuando sea el momento adecuado, ella misma hablará con los fans sobre lo sucedido.

“Está volcada en el curro, y en que todo salga bien. Es su mayor ilusión”, aseguró uno de los miembros de su familia en declaraciones, haciendo referencia a que Amaia ha estado luchando para sanar.

La depresión no tiene una cura mágica. Se necesita acompañamiento y empatía

La peor parte de la depresión es sentirse inútil, exhausto y completamente solo. Atravesar por una depresión es más que solo sentir tristeza. Ésta te susurrará mentiras al oído de que a nadie le importa por lo que estás pasando pero al mismo tiempo, no te permite tomar acción para salir por tu cuenta. Te dirá que nadie te entiende y te aferrarás a la idea de que eres una carga.

Es por ello que nunca hay que juzgar a quien no la está pasando bien. Lejos de criticar, asumir y subestimar, siempre hay que ser amables y dar una mano en la medida que se pueda.

No se abandona a quien está luchando contra sus propios demonios. Eso no significa que debas solucionar lo que le está pasando a la otra persona ni que seas responsable de sus emociones sino que tu compañía y empatía pueden ser muy poderosos para quien lucha.