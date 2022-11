Geraldine Bazán defiende su privacidad: Ya tengo una relación, pero no la divulgaré

Desde que la actriz Geraldine Bazán terminó su matrimonio con Gabriel Soto en el 2017 se le ha vinculado de guapos de la farándula y el mundo empresarial. Hace más de cinco años, la actriz quedó soltera cuando descubrió que Soto le era infiel con la también modelo Irina Baeva, con quien ahora está esperando el mejor momento para casarse pese a los rumores de separación.

Esta desilusión amorosa no le impidió abrir de nuevo su corazón. Uno de ellos fue con el actor argentino Santiago Ramundo, con quien mantuvo meses de romance, pero que terminó en 2019 por una supuesta infidelidad de ella, aunque Bazán los desmintió en un comunicado que envió a las redes sociales.

En febrero del 2021 estuvo saliendo con el empresario Luis Roberto Murillo, pero la magia se acabó en abril de 2022 cuando decidieron ponerle fin a la relación. Pocos meses después se le vinculó amorosamente con el actor Alejandro Nones, con quien comparte en “Corona de lágrimas 2″.

Ambos fueron visto en una cena muy romántica durante el Festival de Cannes, pero ella desmintió que hubiera algún romance, pues solo se trataba de una linda amistad.

Amor desde la privacidad

Desde hace unos meses, la villana de telenovelas decidió mantener con mucho recelo su vida privad alejada de la prenda. Sin embargo, este jueves 10 de noviembre, Geraldine afirmó que se encontraba en una relación, pero no dio detalles.

Durante el programa Montse y Joe, transmitido por Unicable, la actriz manifestó: “Mi corazoncito palpita siempre”, y al ser consultada si estaba saliendo con alguien contestó: “Sí, que yo ya tengo una relación a lo mejor estable, pero no tengo porque estarla divulgando porque no me interesa hacerla demasiado pública. (…) No es una cuestión que oculte, yo salgo, voy, vengo, pero no me expongo. Tampoco voy a donde sé que hay paparazzis. Cuando quieres exponer algo sabes a donde acudir.

“Esto es muy triste decirlo, pero a veces la gente disfrutar más un fracaso ajeno que un éxito propio. Entonces disfrutan cuando a alguien le va mal (…) una cosa es la realidad y otra los fuegos artificiales que le ponen los medios de comunicación (a las relaciones). Pero cuando son públicas, entonces:’¡ay! ya andan’, ¡ay! ya no andan!”, acotó la estrella de dramáticos.

El mes pasado, en una entrevista al programa Ventaneando, en TV Azteca, admitió que “no es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto, y también con hijas y entonces es un poco más complicado. Pero la verdad es que ahorita estoy súper enfocada en lo que estoy haciendo, pero también con el corazón muy apapachado”.

La relación de familia con Gabriel Soto

Geraldine le manifestó a Montserrat y Yolanda que al principio de la separación sus hijas Elissa y Miranda, pues sí deseaban que Gabriel y ella retomaran la relación, pero eso fue cediendo con el paso del tiempo. Sin embargo, en diciembre del 2021, la pequeña Miranda le pidió a San Nicolás que quería ver a sus papás unidos otra vez.

“Ellas están muy bien. Tienen una relación estupenda con su papá y conmigo, de amor, de confianza. Son protegidas, amadas y tiene muy claro la mecánica”.