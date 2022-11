Experta de la realeza critica la vestimenta de Diana en la nueva temporada de The Crown “parece un disfraz barato”

En esta imagen proporcionada por Netflix, Dominic West como el príncipe Carlos, izquierda, y Elizabeth Debicki como la princesa Diana en una escena de "The Crown". (Keith Bernstein/Netflix vía AP) AP (Photo Credit: Keith Bernstein/AP)

Si hay una cosa que ha caracterizado a la exitosa serie de Netflix “The Crown” a lo largo de sus 4 temporadas es la atención al detalle que han tenido al momento de llevar cada uno de los eventos, personajes y hasta vestuarios históricos a la pantalla, pero con la llegada de la esperada quinta temporada parece que esto se ha acabado.

A pesar de tener fama de perfeccionistas, el equipo detrás de “The Crown” no ha llegado a cubrir los estándares de algunos con los vestuarios de esta nueva temporada, la cual ya se encuentra disponible en Netflix, pues un especialista en la realeza británica aseguró que la ropa de Diana “parece un disfraz barato”.

Las fuertes críticas de un experto en la realeza británico sobre el vestuario de la princesa Diana en “The Crown”

El infame “vestido de venganza” diseñado por Christina Stambolian sigue siendo uno de los episodios más mediáticos de la vida de la princesa Diana y como no podía faltar, hace su acto de presencia en la nueva temporada de la serie, pero parece no haber brillado tanto como se esperaba

“Creo que su vestido es hermoso, pero realmente no se compara con el original, sinceramente. no puedes evitar pensar de vuelta a Diana en el vestido” comentó la experta real y fundadora de “To Di For Daily”, Kinsey Schofield durante una entrevista con el medio PageSix.

Kinsey añadió “Hay algo tan icónico en el vestido que casi parece un disfraz barato al ver a alguien más en él” y si bien dejó más que claro su descontento con la apariencia del vestido, le parece que la serie ha hecho un gran trabajo contando la historia.

Experta real aclama la realidad del personaje de Diana en “The Crown”

La experta resaltó lo bien manejada que está dicha situación en la serie y lo “importante que fue que la recrearan y contaran esa historia, porque de repente nos dimos cuenta de lo dolida que estaba y cómo estaba reaccionando ante la situación y lo brillante que era”.

“Creo que solo viendo lo que he visto hasta ahora están proyectando esa evolución de su confianza y sus sentimientos a través de su guardarropa”, dijo Schofield sobre el desarrollo del personaje de Diana y su cambio brutal en la temporada.