Karla Sofía Gascón se queja de MasterChef por arruinar sus pies y es lapidada en redes

Bastó un poco de barro en los pies, para que la actriz española Karla Sofía Gascón armara un berrinche en las redes sociales, este domingo 6 de noviembre, durante la grabación de uno de los episodios del programa de realidad Master Chef Celebrity, que se realizó en el rancho de la estrella. Por supuesto, fue repudiada por la audiencia y ella volvió a salir al paso para defenderse.

El programa se desarrolló, por primera vez fuera de los estudios, y fue la propia Karla quien prestó su rancho en Wichita, Estados Unidos, para darle otro aire a reality. Pero fue su comentario publicado el 7 de noviembre el que desató la polémica, pues lanzó una advertencia a la producción.

“Si agarro una pinche enfermedad o una infección para el próximo domingo voy a pedir responsabilidades a los chefs y a la producción de @MasterChefMx ”.

Hay otras maneras de hacer que me vaya. no hace falta que me entierren en barro. pic.twitter.com/GZWqmq3X5K — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) November 7, 2022

Además, insinuó que desde hace rato quieren sacarla del programa, y que sus compañeros presuntamente hacen trampa y que recibe el rechazo de la comunidad por ser una mujer trans: “Hay otras maneras de hacer que me vaya. no hace falta que me entierren en barro”.

Lapidada en redes

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, donde le dijeron que ya aburría con su tema de que nadie la quiere y de su constantes quejas. “Neta me caes re bien y quiero que ganes, pero wey te quejas de todo y dices que son los demás, neta vas a aburrir, cambia la estrategia”, “¿Así o más ridícula? Solo busca atención está criatura recuerden que es de linaje real y no está acostumbrada hacer labores de plebeyos”, “Me pregunto si ella es feliz, porque todo le molesta, está bien amargada y ¿Qué hace aquí en México?”, fueron algunos de los comentarios que recibió al artista.

Aunque algunos salieron en su defensa, alegando que se trata de un humor muy negro que caracteriza a la actriz: “Está siendo sarcástica. Parece que aún no saben cómo es”. Y precisamente, este fue el alegato que dio este martes 8 de octubre.

“Les leo y me parto de risa, hay cada comentario pendejo que es normal que no entiendan mi humor. Escribo y hablo para seres superiores, lo tengo claro. Gracias a todos los que saben el significado de sarcasmo e ironía, gracias porque suyo será el reino de la inteligencia”, tuitió.

Y nuevamente fue criticada por su falta de humildad: “Ya cuando dices seres superiores pierdes credibilidad, pero en fin” o “No si eres nefasta y te ocultas diciendo que usas el sarcasmo. Ve, ofendes incluso con este comentario”. Aunque también recibió mucho apoyo de sus seguidores.

Ella a pesar de todo, manifestó que disfrutó mucho del episodio 12 del programa, pues le trajo buenos recuerdos.