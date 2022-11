Tiene 52 y es feliz de no tener hijos: “Siempre tuve mucha libertad para perseguir mis sueños”

Tener hijos es una decisión completamente personal, sin embargo, todavía hay quienes piensan que elegir no traer niños al mundo podría ser un grave error. Una mujer de 52 años reveló la verdad de su experiencia después de muchos años de haber decidido no convertirse en madre.

Jessica Hawk-Ippolito se hizo viral después de que revelara cómo ha vivido la experiencia de llevar una vida sin hijos por decisión propia, es especialmente, después de que muchas personas dijeran que se iba a arrepentir de su decisión.

Hawk-Ippolito es una maestra y tutora internacional de Glassboro en Buena Jersey, Estados Unidos, y desde que era solo una niña, se mostró alejada de los juegos tradicionales con muñecas bebés.

Muchas veces fue cuestionada con la misma pregunta que enfrentan las mujeres: ¿quieres ser mamá?

Para ella la respuesta siempre fue un no rotundo, sin embargo nunca faltaban quienes cuestionaban su decisión.

“Incluso cuando era niña, nunca quise una muñeca. No hice de mamás y bebés. La gente siempre decía que cambiaría de opinión. Y el día de mi boda alguien me preguntó cuándo tendría bebés. Pero es mi elección no tenerlos”, dijo en una entrevista.

Jessica Hawk-Ippolito decidió no ser mamá

A sus 52 años, la mujer dejó claro que no se arrepiente de no haber concebido a un bebé, ya que ha llevado la vida que le gusta.

Aunque le gustan los niños, explicó que no son para ella y, por eso, prefirió no convertirse en madre.

“Siempre tuve mucha libertad para perseguir mis sueños. Creo que los niños y la maternidad son increíbles, pero no lo son para mí a pesar de lo que digan”, dijo.

La maestra ha enfocado su vidad en tener experiencias positivas con viajes y momentos especiales.

“Le dije a cualquiera con quien estaba saliendo que no era algo que quería de inmediato. Sabía que si alguna vez quería ser madre, tendría que ser una madre que se quede en casa, pero eso no me haría feliz. La gente siempre decía que cambiaría de opinión, pero no lo hice”, explicó

Además añadió: “Pude viajar a Italia, Francia y más lugares de ensueño. Tuve tantas experiencias increíbles. Y no tuve que pensar en nadie más que en mí mismo, así que pude aprovechar la oportunidad”.