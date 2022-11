La hija mayor de don Armando en ‘Betty, la fea’ ya tiene 20 años: así creció Candelaria

Tiene más de dos décadas de exitosa trayectoria en la televisión colombiana, pero Jorge Enrique Abello siempre será recordado por encarnar a don Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea.

La legendaria telenovela, escrita por Fernando Gaitán, lo consolidó como actor, catapultó su fama y le permitió continuar encarnando protagónicos en las producciones televisivas de su país.

No obstante, no todos saben que en medio del furor por Betty, la fea, Abello no solo estaba disfrutando de un gran momento en su carrera, sino también en su vida personal.

Y es que durante los últimos meses de rodaje del melodrama, finalizado en 2001, el artista detrás del neurótico presidente de Ecomoda se enteró que se convertiría en padre de su primera hija.

Tras el final de la producción, su bebé nació y se dedicó a ejercer su papel más importante: el de padre; sin embargo, su primogénita ya creció y dejó de ser aquella niña que lo hizo papá.

Así es Candelaria, la hija mayor del protagonista de Betty, la fea

Candelaria Abello Salazar nació el 12 de febrero del año 2002. Ella es el fruto del amor entre Jorge Enrique Abello y su primera esposa, la periodista Marcela Salazar Jaramillo.

“Con Marce buscamos muchos nombres. Nosotros nos casamos el 7 de diciembre que es el día de la celebración de la candelaria. Y candelaria significa luz, candil. Entonces dijimos que en honor a eso, Candelaria”, compartió Abello sobre el nombre de su hija en una entrevista a Zona Rosa.

A pesar de la alegría de concebir una niña, la pareja se divorció tras casi una década casados en 2006. Ambos pactaron mantener buenas relaciones para compartir la crianza de su hija.

Ahora, Candelaria está convertida en una guapa, talentosa e inteligente joven de 20 años de edad que comparte un gran parecido con su papá tanto en físico como en su personalidad.

Candelaria Abello en la actualidad Instagram: @candelaria_abello

“(Candelaria se parece a Jorge Enrique) en todo. Físicamente es exacta y en la forma de ser es también muy sensible”, aseguró su madre a la revista antes citada en el año 2010.

“Tiene muchos intereses e inquietudes hacia el arte y también es incumplida como él. Es decir, se toma su tiempo y a veces se levanta de mal genio por las mañanas, sin razón como Jorge Enrique”, dijo. “Es de carácter, pero al mismo tiempo es muy dulce y tiene buenos sentimientos”.

En la actualidad, a juzgar por lo que publica en Instagram, Candelaria parece buscará edificarse una carrera en el medio artístico pero detrás de cámaras y de forma totalmente independiente.

De hecho, la joven compartió estaba estudiando Artes Audiovisuales en 2019. Y, aunque se desconoce a lo que se dedica, ha probado ser amante de la lectura -como su papá- y la fotografía.

En su perfil en la red social, también ha publicado fotos que muestran cómo ha evolucionado con los años y comparte sobre sus viajes por el mundo, una de sus aparentes pasiones.

De igual forma, ha mostrado en postales tener dotes de modelo, ser dueña de un estilo intrépido y no temer experimentar con su imagen, pues ha llevado el cabello de varios colores y cortes.

Al presente, Candelaria mantiene una estrecha relación con su papá, de quien siempre ha estado orgullosa. Asimismo, se lleva muy bien con su segunda esposa, Marisabel Gutiérrez.

Por supuesto, también adora a sus hermanitos menores, Antonio Cayetano y María Matilde, frutos de la relación entre Abello y Gutiérrez. Incluso hay retratos de todos compartiendo juntos.

Por otro lado, cuando llegó a sus dos décadas de vida, su padre le dedicó unas emotivas palabras junto a una imagen comparativa del antes y después de ambos en su cuenta en Instagram.

“Hoy cumple 20 años la PODEROSA Candelaria Abello. ¡TE AMO con toda mi alma! No pasa un día sin que hablemos de todo lo que nos gusta y eso me hace el más afortunado de los padres. Un hurra por Platón, Sócrates, Descartes y Kant que hoy te ayudarán a soplar las velitas de tu torta”, expresó.