Ninel Conde y Natalia Jiménez unidas en el dolor de madre: luchan por ver a sus hijos

Como padres, uno de los deseos más arraigados en estar presente todo el tiempo en la vida de los hijos, verlos crecer, compartir las alegrías y las tristezas, acompañarlos en los logros y las derrotas; pero eso se ve truncado muchas veces cuando las parejas se separan y deben compartir custodia. Empieza el sufrimiento para todos los involucrados, y es exactamente esto lo que están padeciendo las estrellas Natalia Jiménez y Ninel Conde con sus pequeños.

La actriz mexicana está envuelta en una batalla legal desde el 2017 por la custodia de su hijo Enmanuel, quien ahora tiene 8 años. Pelea con el padre, el empresario Giovanni Medina, quien desde el 2020 tiene al pequeño. Ese año Ninel, incluso, llegó a pedirle al presidente de México, López Obrador ayuda para recuperar a Enmanuel.

Han sido años de dolor, pues ella tiene una orden de alejamiento de Medina y, por lo tanto, no podía acercarse a su niño, quien era el único que perdía en todo este asunto de adultos. En noviembre del 2021, un juez le otorgó un permiso para que ella pudiera compartir con Enmanuel cada 15 días, pero en la cada de su expareja. Por lo que cuando la actriz fue visitar por primera vez en un año y medio a su retoño, le negaron el acceso a la casa, ya que tiene una orden de restricción.

Es todo un drama lo que vive Ninel. En agosto de este año fue la última vez que compartió con su hijito, pues decidió no verlo más hasta tanto un juez cambie ordene que las visitas se realicen fuera de la vivienda de la expareja: “Solicité el cambió para ver al niño ayer en vez de hoy (por motivos de viaje). Lo pedí desde hace 20 días, pero el juez dijo que iba a dar vista a la contraparte, pero la contraparte nunca contestó y no voy a poderlo ver otra vez. Ya lloré, grité y pataleé. Y para su cumpleaños, pues ni hablarlo, porque ya van dos años que no me dejan verlo”.

“Es algo muy difícil y doloroso. El juez está muy parcial. Voy a meter una recusación, porque ya es muy evidente. Le piden que el niño salga del país y no me pide a mí el visto bueno y salen del país y solo me avisan; pero yo pido un cambio de fecha para ver al niño y le dicen al papá para ver qué opina”.

Por lo pronto, Ninel espera que la situación se resuelva y pueda convivir nuevamente con su hijito, quien es el que realmente se merece crecer con el amor de ambos padres.

Natalia Jiménez, con los sueños rotos

El 31 de agosto de este año, la española Natalia Jiménez rompió el silencio. Habló del dolor desgarrador que le produce no poder tener a su hija en México, país donde vive y trabaja. La pequeña Alessandra Trueba Jiménez, de 6 años, se quedó en Estados Unidos, la razón: su padre le niega el permiso a la cantante para que su niña haga viajes internacionales.

“Te extraño mientras estoy en mi misión. porque no fácil vivir sin ti mientras trabajo. Porque no es fácil tener que escoger entre estar contigo o avanzar en el trabajo para darte lo que mereces”. Un día, cuando crezca y no tengas que rogar por el permiso de tu padre podrás viajar conmigo a todos los países de Latinoamérica y el mundo. (..) Y así, mi reina preciosa, visitarás algún día tu casa en México”, estas fueron las desesperadas palabas que la intérprete de “Me muero” a su niña.

Su guerra comenzó también en el 2020, cuando solicitó el divorcio a Daniel Trueba, quien además fue su mánager. Ella sugirió una custodia compartida y permisos para que la niña la acompañara en sus viajes cuando estuviera de gira.

Así como una manutención compartida, pero esto no le pareció al progenitor, quien en cambio acusó de Natalia de bipolar y que abusaba del alcohol y las drogas, además, que ese año estuvo un 70% del tiempo fuera de casa.

Ahora la única oportunidad que tiene de compartir con Alessandra es viajar periódicamente a Estados Unidos, cosa que le resulta cuesta arriba por la dinámica de su trabajo. Actualmente se encuentra de gira. Sin embargo, no duda en compartir el mayor tiempo posible con su hija y que este sea de calidad.