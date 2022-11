Yuridia revive episodio de violencia: un actor ebrio le partió el rostro y ella dejó de cantar

La cantante Yuridia le dio el “micrófono” a sus seguidores, quienes aprovecharon para preguntarle más sobre su vida, situación que ella aprovechó para revelar uno de los episodios más oscuros de su carrera, tras salir de La Academia. Detalló cómo eso la afectó. Actualmente, está disfrutando de las glorias que le está dando el álbum Pa´ luego es tarde, que lanzó el pasado 20 de octubre.

A través de su cuenta en Instagram, publicó una serie de videos en las historias donde contó que ella se inspiró en el “mal de amores” que vivió el año pasado para crear cada una de las 13 canciones que contiene su nuevo trabajo musical.

“Todo el año pasado tuve mal de amores, y como muchos saben y no por las razones que se dijeron, sino por otras muchas más. Pues como me estaba yendo así, eso me inspiró. A Matías (Aranda, su esposo) no le va a gustar esta respuesta.

Al ser consultada por su canción favorita de “Pa’ luego es tarde”, no dudó en cantarle un pedazo de su tema “Si no piensas cambiar”, tema que ya cuenta con 2,5 millones de visitas y más de 52 mil “Me gusta”, desde su lanzamiento el 20 de octubre.

Ahora Yuridia es la portada del Youtube Music tras posicionar sus cinco videos en el fin de semana. Mientras que la canción Agonía, que grabó con Ángela Aguilar, ya se posición en el puesto 19 de la lista Billboard.

Un actor ebrio la golpeó

La intérprete de “Ángel” contó a todos sus seguidores que vivió un momento violento durante una fiesta, que la traumó la punto que se negó a cantar en cualquier fiesta. El episodio ocurrió cuando recién había salido de La Academia y estaba disfrutando de la fiesta que realizó una de sus amigos del programa.

“Había muchos académicos y dentro de esas personas había un actor, que no voy a decir su nombre, pero al parecer le gustaba mucho el chupe y estaba bastante alcoholizado, la verdad. Estaba súper aferrado conmigo, que le gustaba como cantaba, que no sé qué, y yo, regularmente, si pisteo y me dan ganas de cantar, canto; pero en ese entonces yo pagaba por no hablar y este actor se aferró que yo tenía que cantar”, contó la artista.

Ella continuó: “Los demás estaban cantando, había un micrófono. De verdad que se la estaban pasando muy bien todos. Y el bato muy agresivamente le arrebató el micrófono a quien estuviese cantando y me lo dio a mí, me puso en el medio de la sala y se sentó. (…) Yo para tratar de quitarle la seriedad, por hacerme la chistosa y quitarle el peso al asunto, empecé a cantar tantito y dije: ‘¡Ay, de verdad que no me la sé!’”.

Yuridia afirmó que el actor estaba empeñado en que ella cantara “Ángel”, pero cuando ella le repitió que no se la sabía, pues se enfureció y la acató: “Agarró su chamarra y me la aventó fuertísimo, me rompió el hocico, me revenó el diente con el zíper, y empezó a gritar que yo valía pa’ pura verga”. Manifestó que fue su amiga Cynthia Rodríguez quien la defendió en ese momento.

Adiós al canto

Explicó que cuando al artista se le pasó el efecto del alcohol, pues le pidió disculpas, pero ya de nada servía, pues quedó herida, avergonzada y traumada. Desde allí dejó de cantar en las fiestas.

“Después duré un rato que cuando iba a una fiesta y sacaban un micrófono decía: ' Bye Yuridia’. Yo agarraba mis cosas y me iba”. Sin embargo, eso ya lo superó