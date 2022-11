Destruyen a Vanessa Guzmán por su físico y ella da clases de cómo defenderse de los haters

Desde que Vanessa Guzmán decidió cambiar su vida por completo y dedicarse al fisicoculturismo, le ha llovido la crítica por cómo luce ahora que su cuerpo está más tonificado, y no hay vestigios de su silueta de modelo de pasarela que tuvo por años. Ella, al contrario de muchos artistas, sí le hace frete a los haters, y no lo hace de muchas formas: con verdades contundentes o jocosos comentarios que terminan acorralándolos.

La actriz usa sus redes sociales para mostrar sus actividades físicas, los eventos deportivos de esa disciplina

y recordar de vez en cuando su faceta en la pantalla chica. Esto la pone en el ojo del huracán de quienes buscan destruirla por su aspecto.

Deporte como vía de escape

La exreina de belleza, de 46 años, vio en el fisicoculturismo una forma de escapar a los demonios de la anorexia y la bulimia que casi la llevan a la muerte, pues sufrió estos trastornos alimenticios en su etapa como modelo y se obsesionó mucho con el físico. Fue por esto que desde el 2015 se sumergió en esta disciplina que le da paz que desea.

Siempre firme

Pero hay quienes prefieren obviar este duro pasado de la modelo y señalarla por su voluminoso y musculoso cuerpo e, incluso, por salir sin maquillaje en sus videos. Ella no limita los comentarios en sus publicaciones como lo hacen otras estrellas, ella prefiere apostar por el cara a cara.

La semana pasada le dedicó una historia a sus detractores: “Al natural, sin filtros, sin luces, sin maquillaje. Me amo, me acepto y si no te gusta, ¡es problema tuyo no mío!”, fue el mensaje que acompañó con una imagen sin maquillaje.

Pero no es la primera vez que se enfrenta a ellos, pues aprovecha para dejarle mensajitos en la caja de comentarios: “Cómo a cambiado. Ahora su cara se ve muy diferente también, parece que se operó la boca” escribió una usuaria, quien recibió lo suyo de vuelta: “Como dicen pensamientos, los críticos de belleza, expertos en deporte siempre dando su opinión, ¿por qué no critica su propia foto?? Digo… podríamos hacer un debate muy peculiar. El problema será que usted aguante la crítica… hermosura”. la actriz le dio con todo.

A la mujer no lo quedó más que decir que ella solo quería decir que antes era linda, pero ahora luce diferente. Otro que se llevó su regalo fue un internauta que le dijo: “Chalés antes como q te veía mejor más femenina ahora eres más como la salir a chupar juntos y asaltar un banco”.

Pero Vanessa no se dejó y entre caritas de risas le respondió: “ya quisieras !!! …. Jajajaajjajajajajajajajajaj tengo malos gustos pero NO MALOS RATOS. Sigue con tu “chaqueta mental” ajajjajaja”. Ella también busca los punto débiles de sus detractores, como en el caso de una joven que la atacó: “Aquí si se veía hermosa”, y recibió: “si estoy bien pinche fea, ya ni me sigas y se feliz … 😂😂😂😂”.

Vanessa se ha convertido en un ejemplo a seguir en muchos aspectos de su vida, pero en especial en cómo lidiar con gente que quiere destruir el autoestima de los demás.