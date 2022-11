“Trabajen y olvídense del estado de excepción”: La ‘Suka’ Sánchez alborota las redes con sus “consejos”

Alejandra Sánchez no dudó en dar su punto de vista ante la situación crítica que enfrenta el país, y sobretodo Guayaquil y Esmeraldas, luego de que el presidente de la república decretara estado de excepción y toque de queda en estas ciudades por 45 días.

Alejandra Sánchez: “Trabajen y olvídense del estado de excepción”

En su programa de farándula la ambateña contó que para ella ha sido un día ‘normal’. Si no hubiera salido a trabajar, mis hijos no tendrían que comer”, reveló.

Sus compañeros le hicieron caer en cuenta que estamos frente a una situación complicada en la que muchos están perdiendo dinero por preferir precautelar su vida, sin embargo, su opinión creo una ola de críticas en redes.

“Levantase y vaya a trabajar, no diga es que estamos en estado de excepción y después no tiene ni para un pan, así que parese de la cama. Olvídense del estado de excepción y trabaje hasta el horario que usted pueda”, expresó Alejandra.

La reacción de los internautas

Como era de esperas las redes sociales reaccionaron ante los comentarios que emitió la creadora de contenido. Algunas personas criticaban su mensaje, pues no ven bien que no piense más en la realidad que enfrenta el país, y por otro lado, hubo personas que también respaldaron sus palabras, si bien es cierto que sin trabajo no hay dinero.

