María Fernanda Ríos harta de la situación del país le envía un fuerte mensaje a Guillermo Lasso

María Fernanda Ríos usó su cuenta de Instagram para enviarle un fuerte mensaje al presidente de Ecuador Guillermo Lasso y de paso a la primera dama por todo lo acontecido en las primeras horas de noviembre en el país.

Noviembre empezó con duras noticias para Ecuador, los hechos violentos asechan a los ecuatorianos, y muchos empiezan a sentir los efectos de la dura crisis que dejó el Covid, y actualmente empieza a dejar la delincuencia, la pobreza y la falta de oportunidades.

El mensaje de María Fernanda Ríos a Guillermo Lasso

La actriz tiempo atrás fue parte de un asalto, y su denuncia en redes sociales se volvió eco de la situación que muchas personas enfrenta en su día a día en Ecuador. “Sin alma, ni huevos para gobernar no te sirve la teoría. Soy una ciudadana mas, no soy política y no me interesa serlo, solo me interesa pelear por sus derechos”, inició escribiendo el mensaje.

Por otro lado, no dudó en compartir su sentir encontra del gobierno, pero su mensaje se enfocó en la gestión que ha desarrollado el presidente Guillermo Lasso, y su esposa como primera dama.

A Guillermo Lasso sólo le importa hacerse el ciego, sordo y mudo. Ni la “primera dama” se pronuncia porque parece que solo le interesa estar de chicle con el marido. Tampoco la vi luchando contra el femicidio ocurrido con María Belén Bernal. — María Fernanda Ríos.

Así fue el robo que sufrió meses atrás María Fernanda Ríos

El lunes 19 de julio, vía ‘stories’ de Instagram compartió su total malestar y además dejó ver cómo dejaron su cuello con varias heridas menores, pero la conmoción es evidente en sus palabras.

Las imágenes que compartió estaban acompañadas de un largo texto en el que hacía un llamado al presidente Guillermo Lasso, exigiéndole que haga algo urgente contra la delincuencia del país.

¿Cómo actuar en caso de robo?

Existen dos tipos de delitos, entre ellos los flagrantes y normales. Para que un delito sea flagrante debe cometerse en presencia de una o más personas. Esto ocurre, generalmente, en el robo de celulares y otros artículos personales.