¿El hijo de Ariadne Díaz debutó en ‘Vencer la ausencia’? Así luce Diego a sus 6 años

Parece que fue ayer cuando los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornellas le dieron la bienvenida a su primer hijo, Diego. No obstante, desde aquel mes de mayo de 2016, ha pasado más de un lustro.

Ahora, el pequeño fruto de su amor está convertido en un niño de seis años con un carisma incuestionable que llena a sus padres de una gran felicidad y los sorprende con sus ocurrencias.

Desde su nacimiento, Diego ha acaparado las publicaciones de sus papás en redes sociales, por lo que el público lo ha visto crecer y conocen muy bien de su personalidad extrovertida e ingeniosa.

Gracias a esto, los seguidores de la pareja están convencidos de que el niño, quien también heredó toda la belleza y el desparpajo de ambos, seguirá sus pasos en el mundo del espectáculo.

¿El hijo de Ariadne Díaz se estrenó como actor en la telenovela Vencer la ausencia?

Al respecto, hace tiempo, la estrella hizo una publicación que hizo pensar a sus fanáticos que Diego debutaría como actor a su lado en Vencer la ausencia, pero todo se trató de una confusión.

A través de su perfil en Instagram, la actriz compartió una foto junto al niño que dará vida a su hijo en esta producción de TelevisaUnivisión con la que hizo su regreso a los foros de grabación.

“Con mi chamaco hermoso en esta historia”, escribió al pie de la postal en la que aparece junto al actor infantil Mariano Soria, quien encarna a Daniel, el hijo de su rol en esta telenovela.

Curiosamente, Soria tiene un gran parecido físico con Diego, aunque los distingue un rasgo importante: el color de ojos. Y es que el primero los tiene marrones, mientras el segundo, verdes.

A primera vista, muchos pensaron que se trataba del hijo de Díaz y Ornellas, lo cual originó la confusión, pero al ver mejor la imagen y releer la descripción, varios cayeron en cuenta de su error.

“Se parece mucho a Diego”, “Le cambiaron el color de ojos” y “Pensé que era Diego” son algunos de los comentarios de los usuarios al post.

Ariadne Díaz no quiere que su hijo sea actor infantil

Hay que destacar que, aunque Diego ha mostrado tener una facilidad ante las cámaras y los usuarios en redes sociales siempre aplauden su simpatía, sus padres no quieren sea una estrella infantil.

De hecho, en el pasado, tanto Ariadne Díaz como Marcus Ornellas han declarado a los medios que no permitirán que su hijo se sumerja en el mundo del espectáculo siendo menor de edad.

“Está muy guapo, pero no se los ando prestando. En cuanto a lo de la actuación, no sé, si cumple 18 y me dice: ‘Quiero… lo que sea’, pues vas, pero antes de los 18 lo veo complicado, lo del permiso”, afirmó Díaz en la presentación del reparto de Vencer la ausencia.

En otra charla con el periodista Edén Dorantes, la famosa reconoció el talento de su hijo frente a las cámaras. “Ese niño puede estar así y le pongo una cámara y se le activa la sonrisa, es muy bueno”, dijo.

Asimismo, en un encuentro anterior con los medios, la heroína de telenovelas explicó la razón por la que no quiere que su hijo se dedique a la actuación a sus seis años de edad.

“La verdad es que no. Yo que soy actriz, que sé lo que implica estar en un llamado, el compromiso, el profesionalismo que hay que tener, pues no porque sería muy difícil para mí que un día que se levante sin ganas de ir a su llamado. ¿Cómo le explicas a un niño ‘es un trabajo y tienes que hacerlo?’. Yo no”, aseveró, según recogió Univisión.

Por su parte, Ornellas está de acuerdo con su pareja. “No queremos que ahorita trabaje, menos en la actuación”, dijo en una entrevista al periódico mexicano Reforma.

“Ya después de los 12 lo voy a poner a trabajar, pero en otras cosas, para que conozca el valor de las cosas, lavando el coche y tendrá su recompensa, pero trabajar como actor, ya que sea mínimo adolescente para que él sepa la responsabilidad que conlleva ser actor”.