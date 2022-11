10 películas de terror y suspenso que puedes ver en Netflix este Día de Muertos

Aunque los maratones de películas de terror y suspenso no son una parte tradicional del Día de Muertos, no significa que no se puedan ver algunas producciones del género durante la festividad.

Si la idea resuena contigo, el mejor lugar para encontrar historias atrapantes con las que pasar unos buenos sustos durante este 1 y 2 de noviembre, indudablemente, es la plataforma de Netflix.

Ya sea que ames el terror slasher o el thriller psicológico, el catálogo del servicio de streaming tiene algo para todo tipo de usuario, por lo que es el sitio perfecto para encontrar cintas de horror.

Las 10 películas de terror para ver en Netflix este Día de Muertos

Para ahorrarte trabajo, hemos recopilado 10 de las mejores películas de terror y suspenso contemporáneas que puedes ver en Netflix durante este Día de Muertos.

No obstante, te advertimos que debes tener cuidado porque son solo para audiencias maduras.

La clásica historia de terror (2021)

La producción italiana narra justo lo que promete su título y sorprende con las actuaciones de un elenco compuesto por Matilda Lutz, Francesco Russo y Peppino Mazzotta.

Sinopsis: en esta cruenta película de suspenso, un grupo de extraños quedan varados en un bosque del sur de Italia, donde deben luchar encarnizadamente por salir con vida.

Nadie sale con vida (2021)

El proyecto basado en la novela de Adam Nevill y protagonizada por Cristina Rodlo, sin duda, es capaz de quitarle el sueño a muchos con su trama.

Sinopsis: desesperada y sin documentos, una mujer proveniente de México se muda a una deteriorada pensión en Cleveland, donde empieza a tener extrañas y perturbadoras visiones.

La apariencia de las cosas (2021)

Al igual que en el caso anterior, la producción protagonizada por una extraordinaria Amanda Seyfried está basada en un libro. En su caso, All Things Cease to Appear de Elizabeth Brundage.

Sinopsis: tras dejar Manhattan en busca de una vida más sencilla, una joven mujer descubre que tanto su esposo como su nuevo hogar guardan secretos siniestros.

La calle del terror (Parte 1): 1994 (2021)

El largometraje es el primero de una trilogía de películas de terror basada en los libros homónimos de R. L. Stine, por lo que si te gusta esta, puedes continuar el maratón con las secuelas disponibles.

Sinopsis: después de una serie de ataques brutales, una adolescente y sus amigos enfrentan una fuerza maligna que ha asolado su pueblo por siglos. Shadyside nos da la bienvenida.

Eli (2019)

Si le tienes miedo naturalmente a los hospitales, entonces no veas esta historia con un gran reparto que incluye a Charlie Shotwell, Kelly Reilly, Lili Taylor, Sadie Sink y muchos más.

Sinopsis: de la mano de sus padres desesperados, un niño de once años con una extraña enfermedad llega a una clínica remota para someterse a un tratamiento experimental.

La cumbre escarlata (2015)

Los seguidores de la cinematografía de Guillermo del Toro, las imponentes mansiones de época en decadencia y las historias de amor condenadas, deben ver esta cinta de terror gótico.

Sinopsis: tras casarse con un misterioso aristócrata, una joven heredera se muda a una siniestra mansión en ruinas. Allí descubre que el lugar guarda los más tenebrosos secretos.

Fractura (2019)

El thriller psicológico encabezado por Sam Worthington mantendrá al filo del asiento hasta el más indiferente con una historia llena de suspenso que involucra una desaparición y lagunas mentales.

Sinopsis: fueron a la sala de emergencias con su hija, que tuvo un accidente. La esposa la lleva a hacerse una tomografía mientras él espera y las horas pasan, pero nunca vuelven.

Fantasmal (2018)

Los cineastas del continente asiático han demostrado ser expertos en crear cintas superaterradoras, por lo que a esta producción filipina hay que darle la oportunidad de asustarnos.

Sinopsis: tras el suicidio de una estudiante en un colegio católico de mujeres, una consejera vidente recurre a un espíritu para revelar el pasado oscuro del convento.

Somnia: Antes de despertar (2016)

Si te gustó la actuación de Jacob Tremblay en la película familiar Wonder, entonces tienes que verlo en esta terrorífica producción en la que nuevamente muestra su gran versatilidad actoral.

Sinopsis: Mark y Jessie aún viven el duelo por la muerte de su hijo cuando adoptan al pequeño Cody, que tiene una capacidad inquietante.

En la hierba alta (2019)

La película de terror y drama genera una gran impacto con una sencilla premisa basada en una de las novelas escritas por el maestro Stephen King junto a su hijo, Joe Hill.

Sinopsis: mientras viajan por el campo, una mujer embarazada y su hermano escuchan a un niño perdido y se meten entre las malezas. Salir ya no depende de ellos.