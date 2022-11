¿Por culpa de Sandra Bullock? Hugh Jackman revela que perdió papel en ‘Miss Simpatía’

Antes de consagrarse como una de las estrellas más famosas y respetadas de Hollywood, Hugh Jackman tuvo que audicionar para varios papeles con los que buscaba abrirse camino como actor.

Algunos de ellos, como Wolverine en X-Men (2000), los ganó con su talento. No obstante, también hubo otros que no pudo conquistar, como el de Eric Matthews en la cinta Miss Simpatía.

Hugh Jackman recuerda su fallida audición para Miss Simpatía

En una reciente entrevista a Variety, el australiano reveló por primera vez que hizo el casting para encarnar el interés amoroso de Sandra Bullock en la exitosa película estrenada en el año 2000.

El actor contó que no quería encabezar la comedia, pero fue obligado por su agente pues ganar el papel le permitía negociar con otra cinta que le habían ofrecido: Someone Like You.

“Nadie conocía aún X-Men. Yo no era nadie”, contó Jackman quien, en ese entonces, había terminado de grabar la superproducción que lo catapultó a la fama, pero aún no se estrenaba.

Así fue que el intérprete se presentó a la audición como ordenó su representante; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al descubrir que su prueba para el rol la haría con la mismísima Bullock.

“Era la primera vez que hacía una prueba (con otro actor)”, dijo. “Me impresionó que estuviera ahí. No lo esperaba. Supongo que fueron ocho las personas con las que hizo la prueba”.

Sandra Bullock en 'Miss Simpatía' | Imdb

El artista leyó sus líneas con la famosa para su prueba y ella lo dejó anonadado con su talento. Según narró, en ese momento solo pensaba: “¡Santo cielo! ¡Es increíble! Y tan rápida y veloz”.

“Yo no estoy ni siquiera vagamente a la altura. Pedaleaba tan rápido como podía, pero no conocía el guion lo suficiente”, reconoció. Al final, Benjamin Bratt se quedó con el rol del agente del FBI.

Sandra Bullock y Benjamin Bratt en 'Miss Simpatía' | Imdb

Si bien no quería inicialmente el rol, el ahora ganador del Globo de Oro admitió que fue duro perder un personaje que su mánager consideraba sería muy fácil de ganar para él.

“Es humillante que tu agente te diga: ‘No quiero que consigas este trabajo, pero hazlo’. Y luego no lo consigues”, expresó. “No había contado esa historia, por cierto”, concluyó.