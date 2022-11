La historia de amor de Checo Pérez y su esposa: desde su boda hasta el escándalo de infidelidad

Todos los ojos estuvieron el fin de semana en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y especialmente en Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto de Red Bull de la casa y quien fue junto con su esposa, Carola Martínez.

Ambos conforman una de las parejas más admiradas del país azteca al consolidar una sólida familia con tres hijos y que ha sabido sobrevivir a las buenas épocas, como las veces que se ha montado en el podio, así como las malas, como los rumores de infidelidad que tambalearon su relación.

El piloto de la Fórmula 1 se casó con la socialité de Guadalajara en 2018. Pero antes que esto sucediera, la vida los unió de manera inesperada.

Carola tiene 26 años y es toda una influencer en las redes sociales con 140 mil seguidores en Instagram. No se saben mayores detalles de cómo se conocieron, pero se cree que sucedió por amigos ya que ambos son de la misma ciudad.

La pareja se comprometió en agosto de 2017, seis meses después de haber hecho público su noviazgo, ya que si algo los ha caracterizado desde siempre es la privacidad. Ese mismo año, confirmaron su embarazo.

“¡Siempre juntos! Nos casamos. Más feliz, imposible. Te amo”, escribió la joven junto con una imagen de su anillo de compromiso cuando dio la noticia.

Ella utilizó un vestido de novia de encajes, mientras que él, un traje negro. Fue una ceremonia íntima junto con sus seres queridos y donde fue fundamental la discreción.

Desde entonces, todo fue miel sobre hojuelas y agrandaron la familia con dos hijos más. Sin embargo, este 2022 esa felicidad se tambaleó cuando surgieron en las redes sociales videos de Checo Pérez en una fiesta, sin su esposa, tras quedar de primero en el Gran Premio de Mónaco.

Se especuló que en esa oportunidad estuvo con otra mujer, ya que en algunas piezas audiovisuales se le ve bailando juntos y como si le diera un beso. Pese a esto, la pareja sigue unida y él se disculpó por ponerla en esa situación, dejando el tema atrás.

“Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta. He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”,

— Checo Pérez.