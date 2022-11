Esta fue la respuesta de la ‘Puchy’ para Carlos José Matamoros por decir “estoy soltero”

Carlos José Matamoros y Kathe Lino hace pocos días se vieron envueltos en una fuerte polémica en redes sociales. La ‘puchy’ subió una foto en la que se veía su rostro lastimado y con un mensaje que despertó los rumores sobre una supuesta violencia física por parte de su pareja.

Esto causó la indignación de las redes sociales que rápidamente acusaron a Matamoros. El hombre salió a defender su nombre y contó que jamás se había visto involucrado en estos temas, y lo pueden averiguar en Fiscalía.

Por otro lado, su exesposa también envío un mensaje por Twitter. “Yo no hablé por respeto, pero si me calle muchas cosas”, escribió la exesposa de Matamoros.

La respuesta de la ‘Puchy’

Luego de vivir una semana critica como pareja, ambos decidieron viajar hasta Aruba con la esperanza de arreglar sus conflictos, sin embargo, Matamoros reveló que estaba soltero.

Horas después, la ‘Puchy’ subió una foto con un mensaje, al parecer esta sería la respuesta para la confesión que hizo el ‘paparazzi’ de la farándula. “Hay belleza en las cenizas de un corazón que ardió por lo que amaba”, escribió.

Carlos José Matamoros: “estoy soltero y no voy hablar más”

Luego del viaje que vivieron la pareja, el ‘paparazzi’ de la farándula habló para las cámaras del programa De Boca en Boca y contó que no quiere hablar más de su relación, y ante la pregunta de la presentadora de televisión si continúa con la ‘puchy’ él reveló que no. “Estoy soltero y no voy hablar más”, concluyó.