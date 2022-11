Angélica Rivera reaparece con traje “diablita” y los fans piden que vuelva a la TV

El regreso de Angélica Rivera al mundo de la televisión podría estar más cerca de lo que creemos, por eso los fanáticos se emocionan cada vez que hace una pequeña aparición en redes sociales y esto fue justo lo que ocuirrió hace unos días a través de las redes sociales de una de sus hijas, Sofía Castro.

La famosa actriz estuvo presente durante la celebración de cumpleaños de su hija Sofi, quien aprovechó la festividad de Halloween para hacer una fiesta de disfraces, a la cual todos los presentes asistieron con diferentes e ingeniosos trajes.

Mientras la cumpleañera deslumbró con un sensual traje de conejita, en las imágenes compartidas se puede apreciar que “La Gaviota” decidió llevar un look de “diablita” que fue aclamado por todos los fieles fanáticos de la actriz.

Después de su separación del expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica prefirió mantener una vida completamente alejada de los redflectores, de modo que su regreso a la actuación era visto como algo demasiado lejano.

Angélica Rivera

De esta manera, cada pequeña aparición en redes sociales emociona a sus admiradores, quienes piden que regrese pronto a la televisión.

Angélica Rivera podría regresar a la TV pronto

La actriz es una de las más queridas de México y está lista para tener un gran regreso al mundo del espectáculo. Así lo confirmó su propia hija, Sofía Castro, quien manifestó que, después de 15 años, la famosa regresará por la puerta grande.

Aunque sus hijas no han dado demasiados detalles, han dejado claro que los fanáticos tendrán la oportunidad de conocer poco a poco cada paso importante que dé “La Gaviota” para ese gran retorno a su carrera artísica.

“Sí, mi mamá va a regresar a trabajar, ya se irán enterando, pero estoy muy emocionada porque desde chiquita he visto cuánto ama su trabajo; de las cosas que más admiro de ella es la actuación, y me emociona mucho verla de regreso y verla en todo su proceso creativo, porque al final todo es arte, y a mi me encanta el arte, así que verla trabajar nuevamente va a ser muy emocionante. Tiene todas las ganas de encontrarse con su público”, dijo en una ocasión otra de la hijas de Angélica, Fernanda Castro.