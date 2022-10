“Estoy soltero y no voy hablar más”: Carlos José Matamoros no logró reconciliación en Aruba con la ‘puchy’

Carlos José Matamoros y Kathe Lino hace pocos días se vieron envueltos en una fuerte polémica en redes sociales, luego de que la ‘puchy’ subiera una foto de su rostro con aruños y golpes. “No voy a callar más, es momento de que sepan la verdad”, escribió Kathe. Esto causó la indignación de las redes sociales que rápidamente acusaron a Matamoros de violencia física.

Pese a haber vivido una semana de fuertes críticas por el hecho que vivieron como pareja, los dimes y diretes en redes sociales. Los enamorados fueron de viaje a Aruba, y se especulaban campanas de boda ya que hace varios meses anunciaban su matrimonio en la isla ‘feliz’.

Carlos José Matamoros: “estoy soltero y no voy hablar más”

Luego del viaje que vivieron la pareja, el ‘paparazzi’ de la farándula habló para las cámaras del programa De Boca en Boca y contó que no quiere hablar más de su relación, y ante la pregunta de la presentadora de televisión si continúa con la ‘puchy’ él reveló que no. “Estoy soltero y no voy hablar más”, concluyó.

El mensaje de la ‘puchy’

Al haber llegado la ‘puchy’ a Aruba subió un video en el que llamó a sus fanáticos a no incitar al odio por todo lo sucedido. “Podría decir muchas cosas, pero sólo voy a decir, ya basta”, escribió en su video de Instagram.